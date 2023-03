Cazzu se molesta al ser cuestionada sobre Belinda: ''deberían ser más creativos''

Cazzu, cantante y novia de Christian Nodal, se mostró visiblemente molesta e incómoda con la prensa luego de que le hicieran preguntas sobre Belinda, expareja del cantante y con quien no terminó de muy buena manera luego de la polémica que hubo por unos mensajes en los que le pedía dinero.

Cabe mencionar que hace unas semanas, la rapera argentina aseguró que era fan de la cantante de "Luz sin gravedad" y que la admiraba por toda su trayectoria artística. Aquí los detalles.

Durante un breve encuentro con la prensa, Cazzu estaba respondiendo las preguntas de los reporteros muy amablemente, sin embargo, una de ellas le preguntó si conocía o si se sabía la famosa canción de "Sapito". Ante la pregunta, la novia de Nodal no dudó en mostrar su enojo e inconformidad y les pidió que fueran más creativos a la hora de hacer preguntas.

“Ah, no, esa no me la sé, ustedes siempre me preguntan lo mismo, deberían ser más creativos”, dijo Cazzu, un tanto molesta por la pregunta.