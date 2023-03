Humberto Zurita se impacta al conocer la muerte de Rebecca Jones; así reaccionó (VÍDEO)

Rebecca Jones murió este miércoles a los 65 años de edad tras complicaciones de salud que tenía desde hace varios meses y que incluso la obligaron a dejar proyectos como la telenovela "Cabo". Hasta el momento, han sido una gran cantidad de famosos que se han despedido de ella, sin embargo, el que fuera su novio hace unos años, Humberto Zurita, se mostró bastante sorprendido ante la noticia, pues se enteró en plena entrevista de su muerte. Esto dijo.

Rebecca Jones murió a los 65 años de edad.

Humberto Zurita reacciona a la muerte de Rebecca Jones

Fue durante una entrevista con Javier Poza que Humberto Zurita se enteró de la muerte de Rebecca Jones; el actor reveló sorprendido que no estaba enterado, y el periodista lamentó ser él quien le diera la noticia.

"Estoy buscando una declaración tuya en torno a la triste partida de Rebecca Jones", preguntó el periodista. "Ay, no me digas eso", respondió el actor. Con preocupación, Poza le preguntó si no estaba enterado del fallecimiento: "Ay, Humberto, lamento mushísimo ser el mensajero".

Sin saber qué decir, el actor lamentó mucho la muerte de Rebecca Jones y aseguró que no se había enterado debido a una gira teatral en la que se encuentra en Tampico.

Rebecca Jones y Humberto Zurita mantuvieron una relación sentimental.

Zurita señaló que era una gran mujer, muy fuerte y guerrera; además, aprovechó para mandarle unas palabras a su familia, su exesposo Alejandro Camacho y su hijo Maximiliano.

"Lo último que supe es que estaba muy enferma, que había recaído. Me tomas de sorpresa y me da muchisísima pena porque era una gran mujer y una gran madre, fue la esposa de un gran amigo mío que es Alejandro. La verdad que lo siento muchísimo, le mando un abrazo muy fuerte a Alejandro, a su hijo, a toda su familia".

Humberto Zurita dijo que no hablaría sobre su relación sentimental debido al respeto que le tiene a su familia.

La historia de amor entre Humberto Zurita, Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Rebecca Jones siempre fue muy discreta en su vida privad, sin embargo, tuvo dos relaciones que la marcaron para siempre; primero fue con Humberto Zurita y después con Alejandro Camacho,

Rebecca estaba recién egresada de Centro de Capacitación de Actores, la escuela de actuación de Televisa, cuando surgió su primera oportunidad, participar en la telenovela "Muchacha de barrio" (1979), la cual era protagonizada por Ana Martin y Humberto Zurita, ahí se dio su primer encuentro, pero cuatro años después volvieron a coincidir en el melodrama "El maleficio", es entonces cuando comienzan un romance.

Aunque la relación pintaba para algo más serio la ruptura vino en uno de los momentos más complicados para Jones, cuando recibió la noticia que su hermano Mark había fallecido en un accidente en el mar, tenía tan sólo 22 años, motivo por el cual tuvo que viajar a California para despedirlo y después regresar a México, a cumplir con sus compromisos de trabajo.

Pero la protagonista de telenovelas como "Cuna de Lobos" y "Para Volver Amar", contó a Gustavo Adolfo Infante en su programa "El minuto que cambió mi destino", que comenzó una relación con Alejandro Camacho cuando aún no terminaba su noviazgo con Zurita.

Cuando Rebecca se encontró con quien sería su esposo y padre de su hijo Maximiliano, Alejandro Camacho, aún ella estaba en una relación con Humberto Zurita y él con Alma Muriel, así que las cosas no pasaron a más; incluso el actor aseguró que le cayó un poco mal porque tenía un carácter complicado.

"Nunca se la baje, jamás me he metido con las chavas de mis cuates, ya si tronaste pues bueno", dijo Camacho en una entrevista con Adela Micha. Pero Rebecca siendo una mujer liberal y dueña de su destino, fue quien dio el primer paso al decirle al actor que "quería todo con él", así que iniciaron una relación de pareja que los llevó primero a vivir juntos, después a casarse por la vía civil y en 1986, mientras formaban parte de la telenovela "Cuna de Lobos", decidieron hacerlo por la vía religiosa, en una visita que hicieron a la familia de la actriz en los Estados Unidos, por lo cual tuvieron seis días de licencia en las grabaciones.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones estuvieron casados por 26 años.

Su matrimonio duró 26 años, del que nació su único hijo Maximiliano, quien fue el mayor orgullo de su madre. Pero en 2011 los actores sorprendieron con la noticia de su separación, Alejandro comentó en su momento que su amor se transformó en amistad, pero ella fue más tajante, en una entrevista para el programa "Montse & Joe", donde aseguró que dejó de ser feliz y por eso decidió divorciarse.