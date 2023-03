Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Rebecca Jones a los 65 años, mucho se ha hablado sobre la causa de muerte, la cual, hasta el momento no ha sido revelada, sin embargo, es bien sabido que la reconocida actriz había padecido varias enfermedades que pudieron acabar con su vida. Aquí los detalles.

¿De qué estaba enferma Rebecca Jones? Esta habría sido su causa de muerte

Fue a finales del 2022 cuando se dio a conocer que Rebecca Jones estaba grave de salud y tuvo que ser internada de emergencia, incluso, la actriz estuvo en terapia intensiva durante las grabaciones de "Cabo", telenovela de Televisa. Luego de una recuperación bastante complicada y de tener que abandonar el proyecto en la pantalla chica, habló durante una entrevista para Ventaneando y reveló que había sido víctima de una fuerte bacteria en los pulmones y la tuvieron que intubar.

“Lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación, no sé si me hubiera dejado. Me salvaron”, comenzó.

Y agregó: “Las bacterias se habían metido al pulmón, los antibióticos por vena son más efectivos que tomados y me restablecieron rápidamente, viví complicaciones porque se metieron a mi pulmón y se estaba comiendo una parte de mi pulmón, hicieron una partoscopia, quitar esa parte del pulmón”.

Luego de mostrarse agradecida por la labor de los médicos al salvar su vida, Jones agregó que tal bacteria arribó en su cuerpo tras asistir a uno de sus chequeos; situación por la que se comenzó a sentir arduamente cansada a lo largo de las grabaciones de ‘Cabo’.

“Ya llevamos tres meses yendo y viniendo a Los Cabos… Me fui a hacer un chequeo al hospital y yo creo que ahí agarré la bacteria. Seguí trabajando y ahí me empecé a sentir mal, caminaba y era un cansancio brutal”, señaló.

Rebecca dejó claro que no recordó lo sucedido hasta luego siete días; no obstante, ella siempre tuvo la esperanza de regresar a grabar la telenovela.

“Llegue en plena ambulancia, me internaron, no supe nada hasta siete días después, luego estuve en terapia intermedia y tenía en mente mi telenovela… Todo el tiempo hubo una voluntad mía de regresar al trabajo, pero esto fue muy duro”, compartió

Rebecca Jones y su lucha contra el cáncer de ovario

En 2017, Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario y en primera instancia el doctor le dijo que le quedaba poco tiempo de vida, pero ella hizo caso omiso y se enfocó en su tratamiento.

"Por una falta de sensibilidad me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y le dije: 'Híjole, pon tus barbas a remojar, porque a la mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas'", contó en entrevista con "Ventaneando" en abril de 2022.

Años después se dio a conocer que la actriz habría librado la batalla contra el cáncer y desde eso tuvo varios proyectos en teatro, televisión y cine, sin embargo, en 2022, fue su exesposo Alejandro Camacho quien confirmó que la enfermedad le había regresado y que ella se encontraba estable.

Fue la misma Rebecca, quien bastante molesta, pidió a los medios hacer caso omiso a las declaraciones del actor, pues él ya no tenía nada que ver con su vida y no tenía por qué revelar ese tipo de cosas.

De acuerdo con el sitio MedlinePlus el cáncer es una enfermedad en la que células anormales en el cuerpo crecen sin control, formando un tumor. El cáncer de ovario es un tumor canceroso que se forma en los tejidos de un ovario. Los ovarios son un par de glándulas reproductivas femeninas que producen óvulos y hormonas femeninas.

El cáncer ovárico es el quinto cáncer más común entre las mujeres. Provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino.

Rebecca Jones tuvo un mal diagnóstico; le dijeron que era colitis y no cáncer

En 2017, Rebecca Jones comenzó a experimentar un dolor muy fuerte en el estómago y cuando decidió acudir al doctor, le aseguró que padecía colitis nerviosa y le recetó un medicamento. Desafortunadamente, el malestar empeoraba cada vez más y el tratamiento que le habían dado no estaba funcionando.

“Fui al doctor por primera vez porque me estaba molestando la panza, de inflamación; me dijo que era colitis nerviosa porque mi mamá se había muerto recientemente”, dijo

Meses más tarde, decidió ir con otro especialista, y mediante una colonoscopia, le hizo saber el diagnóstico correcto; tenía cáncer de ovario y ya estaba en etapa 3B

“Cinco veces fui al médico y siguió dándome medicamento para la colitis... Fue por otros estudios que se dieron cuenta que tenía una ascitis, así se llama. Es un líquido epitelial que se forma en toda el área estomacal (…) Tenía un cáncer que no tenía nada de benigno y que teníamos que atacarlo de inmediatamente”, añadió