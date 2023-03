Muere Rebecca Jones a los 65 aÃ±os

CIUDAD DE MÉXICO.— Rebecca Jones falleció la madrugada de este miércoles 22 de marzo. Mediante un comunicado publicado en redes sociales su representante, Danna Vázquez, dio a conocer la lamentable noticia.

"Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES (21 de Mayo 1957- 22 de Marzo".

Rebecca Jones murió a los 65 años: "se fue en paz"

Desde hace unos meses, la salud de la actriz se había visto afectada, sin embargo, en la publicación en la que se confirmó la muerte de Rebecca Jones se destacó que aún cuando se encontraba delicada y hospitalizada, la actriz murió acompañada de sus seres queridos y agradecida con el público.

"Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajo toda su vida", expresa el comunicado.

Descansa en paz Rebecca Jones. pic.twitter.com/jmZql46mDx — Danna Vazquez (@prensadanna) March 22, 2023

En el documento emitido en las redes sociales de la representante de la actriz, se informó que en los próximos días se realizará una despedida a Rebecca Jones como ella hubiera deseado.

El comunicado concluye agradeciendo a todos los que estuvieron al pendiente de la salud de la actriz.

"En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento", explicó el breve comunicado.

Muere Rebecca Jones a los 65 años, ¿el cáncer la venció?

Rebecca Jones fue una de las actrices mexicanas quien tuvo que lidiar con el cáncer; su batalla inició en 2017 cuando le diagnosticaron un cáncer de ovario, sin embargo, antes de conocer que padecía dicha enfermedad le habían dicho que lo que ella tenía era colitis nerviosa.

Tras el mal diagnóstico, la actriz inició su tratamiento y un año y medio después, en 2019 logró ganarle la batalla a la enfermedad.

En noviembre del 2022, Rebecca Jones generó preocupación, pues se dio a conocer que la actriz se encontraba hospitalizada en estado grave y que requería de donadores de sangre.

La revista TVNotas publicó que a la actriz le había regresado el cáncer de ovario, pero ella misma se encargó de desmentir la información.

"Dice que me dio otra vez en el ovario, cosa que están mal porque ovarios sí tengo muchos, pero ya no están", contó entre risas. "A mí desde el principio me los quitaron, entonces ese tipo de datos, por ejemplo, están perfectamente mal. Estoy perfectamente bien, el público ha constatado a lo largo de ya casi cinco años, he trabajado muchísimo, no se podría trabajar si yo estuviese como dice la revista que estoy", explicó Rebecca Jones.

Hasta el momento no se ha indicado las causas exactas de su deceso, pero semanas atrás, cuando reapareció ante los medios de comunicación luego de estar hospitalizada, se indicó que su estancia en un nosocomio no tenía nada que ver con el cáncer sino más bien con una neumonía que derivó de una infección pulmonar.

¿Quién era Rebecca Jones?

Rebecca Anne Jones Fuentes Berain nació el 21 de mayo de 1957, era hija de padre estadounidense y madre mexicana.

Pasó su infancia en México, pero se mudó a California durante su adolescencia. En estados Unidos estudió la preparatoria y más tarde la licenciatura en Arte Dramático en el Orange Coast College.

A su regreso a México construyó una exitosa carrera en los melodramas, ganando fama en la década de 1980 tras participar en historias que ahora son clásicos del género.

Grabó más de 30 telenovelas en las que se encuentran ''El Maleficio'', ''Cuna de lobos'', ''Imperio de cristal'', ''La vida en el espejo'', ''Para volver a amar'', ''Que Te Perdone Dios'', entre otras.

En 1986 se casó con su colega Alejandro Camacho, con quien tuvo a su único hijo, Maximiliano. Los actores se divorciaron en 2011, tras 25 años de matrimonio.

En 1997 produjo la telenovela ''Huracán'' junto a su entonces esposo Alejandro Camacho, esta historia fue protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Palomo.

En cine fue parte de 12 películas, mientras que en teatro participó en más de 20 puestas en escena.

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria artística, Rebecca Jones fue nominada y ganadora de importantes premiaciones, como los TVyNovelas, Galardón a los Grandes, Premios Tu Mundo, los Miami Life Award, Ariel, El Heraldo de México, entre otros.

