Gerard Piqué ''olvida'' a uno de sus hijos en una tienda y lo critican (VÍDEO)

De nueva cuenta Gerard Piqué se encuentra en medio de la polémica y es que luego de que se llevara a cabo la Kings League este fin de semana, el exfutbolista del Barcelona está siendo fuertemente criticado por aparentemente olvidar a uno de sus hijos al salir de una tienda.

Esta no es la primera vez que critican la manera en la que se comporta con Milan y Sasha, los hijos que tuvo con Shakira, pues en su mayoría suele mostrarse un poco seco y hostil con ambos niños e incluso siempre los espera dentro del coche y no los ayuda con sus cosas ni espera a que entren a casa. Esto fue lo que pasó.

Gerard Piqué "olvida" a uno de sus hijos en una tienda comercial

Hace unos dias, se viralizó un vídeo en el que Gerard Piqué fue tachado como un mal padre además de distraído, pues el dueño de Kosmos fue captado saliendo de una tienda de lujo en Barcelona en compañía de sus hijos.

Sin embargo, de un momento a otro y justo cuando van de salida, Piqué se acerca con Milán para subirse al coche sin embargo, no se había dado cuenta de que Sasha no estaba con él. A los pocos segundos, se acerca el pequeño y procede a abrirle la puerta para que entre.

Gerard Piqué olvida a su hijo Sasha en una tienda. Definitivamente los niños están bien con Shakira. pic.twitter.com/osJ2ijT26e — Camilo (@CamiloMenRom) March 23, 2023

Como era de esperarse, internautas explotaron en contra del ex seleccionado español, asegurando que este tipo de situaciones no suceden cuando están con Shakira, pues ella no los descuida en ningún momento, tal y cómo ocurrió en su reciente viaje a Nueva York, cuando los menores la acompañaron en su presentación con Bizarrap para el show de Jimmy Fallon.

Hijos de Shakira se muestran aburridos con Piqué

Como lo mencionamos anteriormente, el pasado fin de semana Piqué estuvo presente en la final de la Kings League y sus hijos estuvieron presentes.

No obstante, al parecer ambos menores no la estaban pasando nada bien, ya que en la plataforma de Tiktok circula un video en el que Gerard está extasiado con el público, mientras los niños están aparentemente “aburridos”.

Las imágenes denotan la poca diversión que emitían los hijos de Piqué y Shakira, aspecto por el que también el exfutbolista apagó su tremenda emoción y terminó sentando al lado de ellos.