Horacio Villalobos confirma que se va de Venga La Alegría; ¿Laura G lo corrió?

Esta mañana, Horacio Villalobos dio a conocer que, tras tres años,se va de "Venga la alegría" y aunque se dijo muy agradecido con todo lo que el matutino le dejó, también destacó que quiere seguir superándose.

La noticia la dio a conocer durante la emisión del programa de esta mañana, luego de que acabara la sección "Adivina la palabra", momento en que Horacio se posicionó en medio de sus compañeras y compañeros para dar la noticia pero, sobre todo, para agradecer la oportunidad que tuvo de trabajar en este programa, ya que recordó que fue invitado a algunas apariciones cuando la pandemia comenzó, sin embargo, con el tiempo su estancia temporal se convirtió en permanente.

"Yo entré por una contingencia (la pandemia del Covid-19) y esta contingencia, entré como una llanta de refacción y se convirtió en tres años, fue muy emocionante", revelo. "Gracias por estos tres años porque me salvaron mi salud mental, yo creo que hubiera enloquecido en la pandemia estando encerrado y tuve un motivo para salir; ustedes", destacó.

Además, aclaró que seguirá trabajando en ADN 40, canal de TV Azteca, en el que ha colaborado desde antes de pisar las puertas de "VLA".

Horacio Villalobos comentó que tiene muchos proyectos en puerta que le impiden estar las horas que el programa demanda, pues el matutino está al aire desde las 8:55 horas hasta las 12:00 horas, sin embargo, no perdió de vista mencionar que "Venga la alegría" le parece una producción televisiva maravillosa.

"Este programa es maravilloso, maravilloso, maravilloso pero quiero hacer más cosas, me voy para crecer no crean otra cosa, al rato van a inventar que 'Laura G me corrió", aclaró