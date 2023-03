¿Belinda hace contratos de confidencialidad para sus ex? Lupillo Rivera rompe el silencio

Luego de que José Ángel Bichir, conocido actor y sobrino de Damián Bichir, revelara haber tenido una relación secreta con Belinda hace ya algún tiempo, reconoció que no puede hablar mucho de su romance porque firmó un contrato de confidencialidad.

Ante esto, comenzó un debate en redes sociales, pues aseguran que la cantante elige de qué novio si hablar y mostrar en público y cuáles no. Ahora, ha sido Lupillo Rivera quien habló al respecto y reaccionó al supuesto acuerdo que los hace firmar Beli cuando inician una relación sentimental.

José Ángel Bichir y Belinda participaron juntos en un reality de cocina.

Lupillo Rivera habla de Belinda y su "contrato de confidencialidad"

Lupillo Rivera negó haber firmado un contrato de confidencialidad cuando sostuvo una relación con Belinda, como tanto se ha especulado en los últimos días. El hermano de Jenni Rivera fue captado en el aeropuerto de la CDMX y fue cuestionado sobre si él también había firmado un acuerdo de esa índole.

"No, fíjate que no, yo no tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo", aunque remató advirtiendo que: "Si me va a demandar, no hay problema; solucionamos el problema rápido".

¡Lupillo Rivera revela que Belinda nunca lo hizo firmar una carta de confidencialidad! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA #EsteMartesHaré pic.twitter.com/gppdm09Vrt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 7, 2023

Ante estas dos declaraciones, algunas conductoras de televisión como es el caso de Joanna Vega-Biestro de "Sale el sol" y Flor Rubio de "Venga la alegría" han sugerido que, quizá, Beli ha decidido hacer públicas unas relaciones y reservarse del ojo público en otras, pues aseguran que, así como puede ser muy hermética, en su relación con Christian Nodal fue muy activa compartiendo fotos y hasta tatuándose la inicial del intérprete de regional

Lupillo Rivera y Belinda.

¿Qué dijo José Ángel Bichir sobre su relación con Belinda?

En la entrevista, televisada por "Sale el sol", José Ángel Bichir de 35 años relató que se sentía disgusto con el hecho de tener que ocultar un evento que significó un momento importante en su vida, refiriéndose a la relación que tuvo con Belinda, pues recordó que cuando un día fue cuestionado por la prensa acerca de los dichos que los vinculaban como pareja, se vio obligado a guardar silencio.

"Sí de pronto me quedé con esa molestia de ver en un reportaje, hay una entrevista entera diciendo que somos superamigos y que nunca anduve con ella, yo digo: ´-Esto es difamación´, porque yo jamás dije eso, me conozco muy bien, nunca lo negué realmente", indicó.

José Ángel Bichir y Belinda habrían sido novios.

Estas declaraciones generaron sorpresa, pues nadie se imaginó que Bichir y Belinda habrían sido pareja, pero la impresión aumentó cuando el actor confesó que el supuesto contrato de confidencialidad que firmó le fue entregado el año pasado.

"Tuve un contrato de confidencialidad que me hicieron firmar el año pasado y no quiero tener demandas, pero sí me parece triste en muchos aspectos que uno es noble con las personas, que uno es amoroso con las personas; la he conocido por muchísimo tiempo y fui un caballero siempre y nunca hice público nada (por) el amor", destacó.