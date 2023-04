Tunden a cuñada de Julián Figueroa; grabó en el funeral del hijo de Maribel Guardia

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Julián Figueroa no se ha visto excluida del escándalo pese al hermetismo con el que se ha manejado, por lo que una que otra polémica se ha generado. Tal es el caso de la transmisión en vivo que realizó Marie Claire Harp, la novia de José Manuel Figueroa, medio hermano del hijo de Maribel Guardia.

Tras la grabación de la modelo y conductora desde el funeral del también hijo de Joan Sebastian para el canal Bandamax, los conductores del programa Sale el Sol tacharon de “irrespetuosa” y “carroñera” a la cuñada del joven.

Critican a Marie Claire Harp, cuñada de Julián Figueroa, tras realizar transmisión en vivo desde el funeral del hijo de Maribel Guardia

Fue durante una emisión del programa matutino de Imagen Televisión en el que Gustavo Adolfo Infante habló sobre la exparticipante del minireality "Las estrellas bailan en Hoy", quien comentó que Marie Claire presuntamente grabó todo lo que estaba pasado en el funeral de Julián Figueroa.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, la modelo acudió al velorio del joven de 27 años para acompañar a José Manuel Figueroa, su novio y quien fuera medio hermano del también actor fallecido.

Debido a esto, los presentadores del programa Sale el sol consideraron que la acción de la también conductora de TV fue una gran falta de respeto a la familia.

“Entra Marie Claire, acompañando a José Manuel Figueroa.... yo no veo Bandamax... pero desde adentro, empieza a transmitir (y dice) ‘en este momento, está toda la familia muy tranquila y Maribel esto’”, explicó Adolfo Infante.

Tras el comentario de Gustavo, Alex Kaffie aseguró que la novia del cantante era una “carroñera” por hacer ese tipo de vídeos en un momento tan íntimo y doloroso para la familia de Julián Figueroa.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro también se unió a la charla pero para tratar de "defender" a la modelo, destacando que cualquier reportero hubiera hecho lo mismo de haber tenido la oportunidad.

“Al mismo tiempo pregunto ‘¿Qué hubiéramos hecho nosotros?’. Sin ser tan específicos, tal vez con un ojo más periodístico, pero ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?’”, expresó la conductora del programa.

No obstante, Kaffie volvió a intervenir para señalar que él siendo un periodista de espectáculos, su “ética” no le hubiera permitido grabar durante la ceremonia fúnebre.

A la par, Ana María Alvarado resaltó que a Marie Claire solo le permitieron asistir por ser la cuñada del occiso y no para que estuviera “reporteando” desde el lugar.

“Pero no la estaban dejando entrar como periodista o conductora, sino que la estaba dejando pasar como novia de José Manuel Figueroa. Iba a nivel familiar, no iba trabajando”, sostuvo Ana María.

Pese a las críticas de los conductores de Sale el sol y otros medios, Marie Claire Harp no se pronunciado al respecto. Pero sí compartió en su cuenta de Instagram, un vídeo y un mensaje en el que deseó el eterno descanso de su cuñado, quien según sus palabras dejó a la familia con una gran tristeza

"Descansa en Paz querido cuñado ?? que tristeza tan grande nos dejas en la tierra ????", escribió la novia de José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp, la cuñada de Julián Figueroa, reacciona a las críticas por haber grabado en el funeral del hijo de Maribel Guardia

La modelo y conductora de TV, Marie Claire Harp respondió a las críticas que los presentadores del programa Sale el sol emitieron en su contra por grabar en el funeral de Julián Figueroa.

La novia de José Manuel Figueroa fue muy clara al afirma que los señalamientos de los conductores del matutino de Imagen Televisión son algo “amarillista”.

Aunque Marie Claire no mencionó los nombres de Gustavo Adolfo Infante, Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, si externó que los comentarios de “ciertos colegas” acerca de su enlace para Bandamax eran sumamente “amarillistas”, pues destacó que la familia de Maribel ya le había dado el permiso para grabar.

“Hay un poco de amarillismo en lo que comentan ciertos colegas. Y no, con la autorización de su familia me salí a la calle fuera de su casa, y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que había afuera”, manifestó en su cuenta de Instagram. Marie Claire Harp reacciona a las críticas por grabar en el funeral de Julián Figueroa

La conductora de Bandamax afirmó que siempre respetó el dolor de Maribel Guardia al momento de hacer la crónica de lo sucedido.

“A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme de la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar”, indicó la modelo. La cuñada de Julián Figuero afirma que tuvo el permiso de Maribel para hacer una transmisión en vivo en pleno funeral

Finalmente, la cuñada de Julián Figueroa externó que nunca tomó fotos o vídeos dentro del funeral y afirmó que jamás se hubiera atrevido a realizar el enlace si no hubiera tenido el permiso de la familia.

“No tomé fotos, ni hice vídeos, no mostré el interior de la casa y sí, tuve el privilegio de estar ahí, pero si no me lo hubiesen autorizado, no lo hubiese hecho”, concluyó la novia del medio hermano del hijo de Maribel Guardia. Marie Claire Harp tacho de "amarrillistas" a quienes la criticaron por grabar en el funeral de Julián Figueroa

