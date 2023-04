Revelan detalles de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia: "Tenía dolor de pecho"

Para quienes me preguntan xq no harán necropsia a Julián Figueroa:

La autoridad no la realizará debido a la confirmación médica q determina fallecimiento por"infarto al miocardio".

Si @FiscaliaCDMX hubiera hallado indicios q pusieran en duda esa determinación, sí se habría hecho pic.twitter.com/nOWTCDm3Vk