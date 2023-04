Galilea Montijo anuncia que se va del programa Hoy; esta es la razón

CIUDAD DE MÉXICO.—Galilea Montijo sorprendió al anunciar que se va del programa Hoy. En una transmisión del programa Hoy, la conductora estelar reveló la razón de su partida; asimismo, la también empresaria se disculpó con sus compañeros debido a que se ausentará del matutino de Televisa en los próximos días: “Los voy a extrañar”

Esta es la razón por la que Galilea Montijo deja el programa Hoy

En una reciente emisión del programa Hoy, la también modelo, quien lleva 19 años como conductora titular del matutino confirmó que se va a Las Vegas, pero su ausencia será solo por un tiempo y por una importante razón.

Galilea Montijo una vez más estará como presentadora de un importante evento en Estados Unidos, se trata de os Latin American Music Awards 2023, premiación en la que se reconoce a los cantantes, grupos y compositores latinos más reconocidos de la industria musical actualmente.

La premiación se celebrará en Las Vegas el próximo 20 de abril, es por ello que durante unos días, 'Gali' no podrá estar en el programa Hoy y ella misma lo dio a conocer:

“Una disculpita la próxima semana no voy a estar, los voy a extrañar muchísimo, de hecho, ya los estoy extrañando, me voy a estar enlazando no sé en que estado etílico, mana porque me voy a amarrar a una maquinita porque amo los casinos y las maquinitas”, expresó entre risas la tapatía a sus compañeros del matutino.

Aunque Galilea Montijo de algún modo se mantendrá en el programa, pues estará enviando enlaces para informar a los televidentes que sintonizan el matutino Hoy.

En cuanto a la ceremonia de los Latin American Music Award 2023, se ha dado a conocer que además de Galilea, Natti Natasha, Julián Gil y Clarisa Molina serán los conductores del evento.

La premiación será transmitida por Univisión, y en la ceremonia se reconocerá la trayectoria de dos grandes de la música: Carlos Vives y Pepe Aguilar, mientras que Prince Royce recibirá el galardón LATIN AMAs Pioneer.

Los Latin American Music Awards 2023 contarán con una larga lista de invitados como Anuel AA, Eden Muñoz, Myke Towers, Chiquis, Olga Tañón, Justin Quiles, Manuel Turizo, entre muchos otros más.

