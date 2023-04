Mamá de Piqué habla por primera vez sobre Shakira: ''Yo sí tengo una vida''

Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué se desató la polémica entre ambos famosos que no sólo los implicó a ellos sino también sus familiares más cercanos, como lo fue el caso de la doctora Montserrat Bernabeu, madre del exfutbolista español y exsuegra de la cantante colombiana.

Ahora, tras toda la controversia que ha habido, la mamá de Piqué habló por primera vez en público en una entrevista que concedió al programa Collapse, de la cadena catalana Catalunya TV-3 y esto fue lo que dijo.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en 2022.

Mamá de Piqué habla por primera vez sobre Shakira

En un principio, la mamá de Gerard Piqué comenzó ha hablar sobre su exitosa carrera profesional y lo feliz que le hace ejercer como doctora, sin embargo, la entrevista inevitablemente dio un giro "inesperado" hacia la ruptura del futbolista con Shakira y ante las preguntas que le hicieron, Moserrat Bernabeu respondió tajantemente asegurando que ella solo se enfoca en su vida y no en la de los demás.

“Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar”. “Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer”, puntualizó la mamá de Piqué.

Mamá de Piqué habla por primera vez sobre Shakira

En otros temas, Monserrat Bernabeu también recordó uno de los momentos más complicados que vivió después de que su hijo sufriera un accidente en plena cancha. La doctora dijo que en el 2012 sufrió mucho después de que Gerard Piqué en un partido en el Camp Nou sufriera un duro golpe en la cabeza.

“Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante”, recordó Bernabeu.

Mamá de Piqué habla por primera vez sobre Shakira.

Mamá de Piqué y Shakira no tenían una buena relación

Desde que se conoció la mediática ruptura, la mamá de Piqué apareció en diferentes publicaciones de medios de entretenimiento por situaciones que protagonizó con Shakira, como cuando la mandó a callar públicamente. Sin embargo, ha evitado a toda costa referirse a ese tema puesto que, según ella, no suele hablar de su vida privada en público..