Actor y comediante de Televisa estuvo a punto de perder el ojo, tras una fuerte caída

CIUDAD DE MÉXICO.— Luis de Alba a quien muchos recuerdan por el famoso personaje de 'Juan Camaney' tuvo que posponer su gira en Estados Unidos debido su delicada estado de salud, el cual se vio afectado tras un accidente que puso en peligro su vida.

En entrevista con un programa de espectáculos, el actor y comediante de Televisa dio detalles del lamentable momento que estaba viviendo, asimismo dejo ver uno de sus ojos esta morado y cerrado debido a una severa lesión que sufrió.

Actor y comediante de Televisa estuvo a punto de perder el ojo, ¿qué le pasó?

Fue en una emisión de Ventaneando en la que el actor Luis de Alba dio detalles sobre la fuerte caída que sufrió y que no solo afectó su salud sino que también sus proyectos laborales que con "mucho esfuerzo" había obtenido.

En platica con el reportero y conductor Ricardo Manjarrez, el comediante señaló que el accidente le sucedió en su casa, en horas de la madrugada y antes de tomar un vuelo a Los Ángeles.

“Afortunada y desafortunadamente logré una gira trabajando mucho en los Estados Unidos... debía empezar y salir a los Ángeles, ayer el vuelo salía a las 4 de la mañana, me tuve que parar a las 2:30 am, entonces me levantó y no me fijé bien, intente encontrar la lámpara y de repente veo que como que todo me da vuelta y voy a caer”, explicó De Alba.

Asimismo, el histrión quien da vida al personaje del 'Pirruris' afirmó que su ojo terminó con una severa lesión tras un golpe que se dio con un buró.

“Exactamente, para mi desgracia, exactamente en un buró que tengo y el ojo cae exactamente en la mera esquina, y de pronto me veo la pierna y resulta que la pierna la tenía como pata de elefante”, expresó el humorista sobre el tremendo golpeó que se llevó.

Luis de Alba señaló que sigue sin entender como fue que le sucedió este incidente, además de externar su preocupación, pues hace un tiempo fue operado de la cadera y otra vez se lesionó.

“No sé cómo pasó, ni que pasó, yo me acuerdo de que me paré, perdí el equilibrio, no sé para dónde caí bueno, me caí para la esquina del buró, pero en el suelo, después de que estoy operado de la cadera, pues caigo del otro lado de la cadera y ahí fue donde recibí el impacto más fuerte”, comentó el histrión.

El actor y comediante mencionó que tras la caída que sufrió fue necesario que lo llevaran en una ambulancia de urgencia a un hospital.

“Ya vino una ambulancia por mí, llegamos al hospital con un amigo mío y sí, es que tenía una lesión por dentro del ojo, por lo que se me había cerrado y tenía una peor lesión en la rodilla, afortunadamente y gracias a Dios no salió nada roto pensaron que se me había abierto el ojo”, puntualizó Luis de Alba.

Finalmente, el actor de Televisa especificó que se vio obligado a cancelar su gira debido a que los médicos le indicaron que no podía viajar, ya que de hacerlo en pleno vuelo podría sufrir una embolia debido al problema con su rodilla.

No obstante, Luis de Alba indicó que afortunadamente los empresarios comprendieron la situación y le dieron la oportunidad de reprogramar sus fechas.

