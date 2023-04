CIUDAD DE MÉXICO.— David Ostrosky, un actor de Televisa que mediante distintos melodramas, en su mayoría producciones de la televisora de San Ángel, ha forjado una larga carrera artística, ahora se habría visto obligado a alejarse de los foros debido a un problema de salud.

El histrión estaría atravesando un difícil momento, pues de acuerdo con un medio de circulación nacional, tras encontrarle una anomalía en un brazo, se sometió a un tratamiento a base de quimioterapias, pero posteriormente —y como medida determinada por sus doctores— le amputaron un brazo. Esto es lo que se sabe sobre su condición médica.

David Ostrosky, actor de Televisa pierde un brazo tras la detección de un tumor, ¿tiene cáncer?

Fue la revista TVNotas, que en una nueva edición reveló que el actor de 66 años de edad en agosto de 2022, le detectaron un tumor en un brazo por lo que tuvo que ausentarse de la televisión. En aquel tiempo, Ostrosky formaba parte del elenco de la telenovela "Vencer la ausencia", pero por motivos de salud tuvo que dejarla.

“Lo que pasó fue que en agosto pasado tenía fuertes dolores de cuello y columna que no lo dejaban, por lo que tuvo que dejar abruptamente la novela 'Vencer la ausencia' y fue sustituido por Rodrigo Murray en el papel de ‘Homero’, porque tuvo que atenderse”, detalló la fuente cercana al histrión.

El supuesto amigo cercano a David dio detalles de la complicada situación que atraviesa el actor luego de que le realizaron estudios y le encontraron una ''bolita'' anormal en un brazo, la cual le provocaba fuertes dolores de cuello y columna.

El entrevistado por el medio impreso indicó que David Ostrosky no ha confirmado que su padecimiento se trate de algún tipo de cáncer, pero desde hace unos meses se sometió a un tratamiento a base de quimioterapias e inmunoterapia. No obstante, le amputaron un brazo para que más órganos no se vieran afectados.

Antes de que perdiera una extremidad, la fuente anónima indicó que un doctor le realizó una resonancia magnética y fue así como le detectó un tumor.

Tras ello el actor decidió someterse a un tratamiento especial, pero solo por un par de meses, ya que en noviembre le comentó que ya estaba en las últimas quimios, para después pasar a las sesiones de inmunoterapia.

¿Cómo se encuentra actualmente el actor de Televisa?, ¿cuál es el estado de salud de David Ostrosky?

De acuerdo con el supuesto amigo de David Ostrosky, el histrión “fue hospitalizado la semana pasada luego de que los doctores determinaron que debían operarlo y amputarle un brazo desde el hombro, para así evitar que algún otro órgano se vea afectado más adelante”.

Asimismo, el anónimo señaló que el histrión de 66 años “tiene una buena actitud, es positivo, una gran fuerza de voluntad y no se ha dejado vencer”.

“David es una persona muy fuerte, con carácter, que a pesar de lo que está viviendo... saldrá adelante”, puntualizó el presunto amigo del actor de Televisa.

La fuente entrevistada externó que el histrión de varias telenovelas continúa en el hospital y “está rodeado de su familia, quienes le han dado todo su amor y apoyo incondicional en todo momento; eso le da la fuerza para seguir luchando y salir adelante”

Según la persona que habló de la condición medica de Ostrosky, lo que más le dolió al actor de todo esto fue abandonar el proyecto en el que estaba para atenderse.

Finalmente el supuesto amigo de David manifestó que el histrión en unos días más ya estará en su casa recuperándose y, calcula que en mes y medio o dos meses ya estará listo para regresar a los escenarios.

Cabe destacar que hasta el momento, ni el actor ni la producción de la telenovela "Vencer la ausencia", han confirmado o desmentido esta información, por lo que solo resta esperar a que el actor se pronuncie al respecto.

¿Quién es David Ostrosky?

Es un actor que debutó en la novela "Principessa" (1984) y le siguió una destacada trayectoria en novelas como: ''Rosa salvaje", "Teresa", "Carrusel", "Simplemente María", "María Mercedes", "Soy tu dueña", "Hasta el fin del mundo", "Por amar sin ley", y muchas más.

Aunque se le recuerda como uno de los villanos de los melodramas de Televisa, también ha hecho papeles de "bueno".

El actor es mexicano ya que nació en la Ciudad de México, pero sus padres son extranjeros (es hijo de padre ruso y madre polaca) de ahí su apellido poco común.

David Ostrosky también ha sido parte de series como: "Sin miedo a la verdad", "Los simuladores" e "Incógnito"; en cine ha estado en producciones como: "Tristes recuerdos", "Como agua para chocolate" y "La casa de las flores", entre otras.

