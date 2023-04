MÉRIDA.— La telenovela "Atrévete a soñar" fue semillero de actores y actrices que años después se convertirían en figuras importantes del espectáculo, tal es el caso de Danna Paola, Alejandro Speitzer, Samadhi Zendejas, Jesús Zavala, Violeta Isfel, entre otros más.

Pero en esta melodrama infantil - juvenil también se le dio la oportunidad a dos actores yucatecos: Roxana Puente y Alberto Dogre, quien recientemente reveló que sufrió bullying por parte de sus compañeros mientras grababa algunos capítulos de la telenovela que protagonizó la también intérprete de "Oye Pablo".

Alberto Dogre, actor yucateco revela que fue víctima de bullying en la telenovela ''Atrévete a soñar''

El actor y cantante originario de Mérida, Yucatán, Alberto Dogre, quien también formó parte de La Nueva banda Timbiriche, estuvo de invitado en el podcast de la locutora yucateca Jennifer Ramos mejor conocida como 'La Nacha Rock'.

En el episodio #7, el ahora empresario habló de su experiencia siendo una figura del medio del espectáculo.

En su plática, el yucateco detalló cómo incursionó en la farándula destacando que fue su mamá la que lo impulsó a probar suerte, ya que ella fue quien le dijo sobre un casting que estaba haciendo Televisa, y sin siquiera imaginarlo quedó como uno de los integrantes de La Nueva banda Timbiriche.

Sobre su paso por el mundo de la música, Alberto Dogre mencionó que fue una buena etapa, ya que les "fue bastante bien" tanto que su banda le abrió los conciertos a RBD en una gira por Estados Unidos.

Pero el yucateco también probó suerte en la actuación, y ahí tuvo una experiencia poco agradable, pues no recibió un buen trato por parte de algunos actores. Alberto Dogre fue una de las parejas sentimentales de 'Patito' en la telenovela

Alberto Dogre formó parte de la telenovela "Atrévete a soñar", la cual fue protagonizada por Danna Paola y Eleazar Gómez. En dicho melodrama, el yucateco interpretó a 'Giovanni', una exestrella del pop que ansiaba recuperar la fama, y para lograrlo era capaz de todo.

La participación del oriundo de Mérida, Yucatán, en pantalla fue muy aplaudida por su club de fans, pero eso sería el único recuerdo bueno que guarda Alberto, ya que en la plática con 'La Nacha Rock', Dogre le confesó a la conductora del podcast titulado "Podcastmadre" que fue víctima de bullying.

En la plática, el yucateco reveló que el melodrama protagonizado por Dana Paola fue su primera telenovela, pero "fue complicadísimo" porque cuando él se unió al elenco, los actores ya habían formado sus grupos, asimismo su llegada no fue del agrado de varios por lo que éstos optaron por hacerle bullying.

"Grabábamos en una casa que estaba en Toluca...cambió de vestuario, empezabas a buscar tu ropa y no estaba... me escondieron mi ropa..." inició relatando el yucateco. El yucateco y Danna Paola tuvieron un romance en el melodrama "Atrévete a soñar"

"El segundo día tus zapatitos blancos, de repente manchados... al tercer día dices: 'no, no, ya'... aporreé y pregunte cuál es el ped#* wey", explicó Alberto sobre cómo día a día fue atacado por sus compañeros de quienes no reveló su identidad aunque si dijo su que eran venezolanos por lo que así varios los identificaron.

¿Quiénes le hicieron bullying al actor yucateco Alberto Dogre, en la telenovela ''Atrévete a soñar''?

Si bien Alberto Dogre cuando contó cómo fue víctima de bullying no dijo el nombre de quienes lo atacaron, si reveló que los actores que le hicieron complicada su estancia en el melodrama eran dos venezolanos, por lo que se refería al actor Lucas Velázquez y Andrés Mercado, quien en realidad es colombiano. Lucas Velázquez y Andrés Mercado habrían causado que Alberto Dogre no se "enamoré" de las telenovelas

En la entrevista, el yucateco puntualizó que los malos tratos del venezolano y el colombiano para con él, causaron que Dogre no tuviera una buena experiencia en el mundo de las telenovelas, por eso tampoco pudo "encariñarse mucho de la actuación"

