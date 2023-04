Exesposa del manager de Franco Escamilla confirma dichos de Ricardo O’Farrill: 'sufrí violencia'

CIUDAD DE MÉXICO.- En las primeras horas de este lunes, el comediante Ricardo O’Farrill causó revuelo a través de una transmisión en vivo al lanzar severas acusaciones contra otros standuperos como Mau Nieto, Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y el productor Bryan Andrade.

Ricardo O’Farrill acusó a Bryan Andrade de ejercer violencia doméstica hacia su exesposa, Andrea Duarte. Luego de estos dichos la arquitecta usó sus redes sociales para confirmar las revelaciones de Ricardo O’Farrill, asegurando que el proceso de separación ha sido complicado.

La también influencer Andrea Duarte dio a conocer una serie de imágenes donde señala a Brayan Andrade, su ex pareja y manager del dúo cómico La Cotorrisa y el standupero Franco Escamilla, de haber ejercido violencia física y emocional en su contra.

Abro hilo aquí están fotos de los golpes que recibí de Brayan Andrade pic.twitter.com/C7KbQ3rj53 — Andrea Duarte (@andreadomeda) April 24, 2023

Andrea Duarte aseguró que agradecía a Ricardo O’Farrill por hablar de los abusos y agresiones físicas que vivió estando en una relación con Bryan Andrade, e inició un compilado de sus evidencias mediante su cuenta de Twitter.

Brayan Andrade golpeó a su expareja Andrea Duarte

La influencer señaló a su ex pareja de haberle golpeado y mostró los moretones que dicha agresión le habrían generado. En las imágenes se podían apreciar golpes y rasguños tanto en sus brazos, piernas y torso.

Afirmó también que debido a la situación de violencia acudió a terapia y que por el momento se encuentra bien, contando con el apoyo de familia y amigos.

Andrea, esposa de Bryan Andrade reconoce lo dicho por Richie.



Ha sido víctima de violencia. pic.twitter.com/xa1Qe8QVsQ — Carla (@Crayolaverde03) April 24, 2023

Sin embargo, el abuso que sufrió Andrea Duarte no fue solo la violencia doméstica, sino que también fue acosada y espiada, ya que en el automóvil que su madre le había regalado y encontró un dispositivo de seguimiento que afirma Brayan Andrade instaló.

La arquitecta aseguró que el mencionado mecanismo funcionaba para rastrear su ubicación y grabar las llamadas que la joven realizaba, haciéndole llegar la información a Brayan Andrade.

Aseveró que fue en octubre de 2022 que al llegar a la casa que compartía con Andrade, este último había reemplazado las chapas de la propiedad sin darle previo aviso a la arquitecta, así su ex pareja se quedó con pertenencias suyas como ropa, muebles, pinturas e incluso afirmó que desde esa fecha no ha tenido contacto con su mascota ya que el influencer no se ha comunicado con ella.

Valiéndome madre lo que digan solo me queda agradecer a Richie por hablar (En mi caso) LA VERDAD sobre los abusos y agresiones físicas y psicológicas por las que tuve que pasar uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDE2D mis respetos pic.twitter.com/cCOxITxcfJ — Andrea Duarte (@andreadomeda) April 24, 2023

¿Quién es Bryan Andrade?

Bryan Andrade es el manager y productor principal del programa La Cotorrisa, un podcast conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. Sin embargo, anteriormente fue el agente del comediante Franco Escamilla.

Además Bryan Andrade destacó por ser un elemento clave en la carrera de Franco Escamilla al ser su representante, logrando que el famoso comediante se presentará en diferentes escenarios, además de tener giras en Estados Unidos, Japón y Europa.