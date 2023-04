MÉXICO.— Yalitza Aparicio decidió hacer una denuncia publica mediante redes sociales a raíz de que su hermana y sus padres fueron maltratados por los empleados de un restaurante en la Ciudad de México. La actriz se dijo "triste y molesta" del presunto abuso de autoridad que ejercieron sobre su familia.

La también youtuber señaló que sí exponía lo sucedido con su familia fue para evitar que más personas sufrieran lo mismo porque está segura de que "no han sido los únicos que han recibido malos tratos del personal del lugar".

Yalitza Aparicio denuncia que su familia fue corrida de un restaurante, revela la razón del maltrato ejercido

A través de una serie de vídeos compartido en su cuenta de TikTok, la actriz nominada al Oscar detalló cómo su familia recibió malos tratos e incluso fue echada de un conocido restaurante en la Ciudad de México.

Yalitza Aparicio inició destacando que si alzaba la voz era porque este tipo de acciones no podían seguir siendo apoyadas, además de puntualizar que "no todos pueden defenderse".

“Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que han pasado por esto y otros tratos. Pero que el hecho de quedarse callados, es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse”, expresó la actriz.

@yalitza.aparicio.mtz Mi familia me permito hablar sobre lo que les habia pasado, me gustaria contar lo que muchos pasan día con día, pero tambien por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan. ? sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

La oaxaqueña señaló que el abuso de autoridad por parte de los empleados del restaurante hacia a su familia sucedió el 26 de abril por tarde cuando acudieron al restaurante Pasillo de Humo.

Estando ahí, su hermana le preguntó a los empleados si podía ir a mercado que se encuentra a un costado para comprar unas agua de sabor —ya que ahí no las venden— y el trabajador le dijo que sí, pero cuando regresó con las bebidas le negaron el acceso.

“Es triste pensar cómo, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso... como les mencionaba, a ellos les habían dicho que sí podían”, detalló la influencer.

Yalitza Aparicio destacó que si ella hubiera acudido al restaurante con su hermana y papás el trato hubiera sido diferente.

“Sí me molesté y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”, externó la oaxaqueña.

Finalmente Yalitza Aparicio exhortó al restaurante a tener un reglamento visible, pues reconoció que el lugar es de importancia para la gastronomía oaxaqueña y en general para el turismo.

“Que se acerquen a los encargados para que coloquen algún reglamento y así todos tengamos conocimiento de los que no se debe de hacer en sus instalaciones. Para evitar este trato y en todo caso, tener algo de tacto con los comensales. Ya que este lugar es muy simbólico para la gastronomía de Oaxaca y en general para el turismo”, concluyó Yalitza.

@yalitza.aparicio.mtz ?? es un lugar maravilloso, solo necesitan tacto para recibir a las personas y una orgabizacion. ? sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

