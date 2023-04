Martha Higareda desata la crítica al revelar que rechazó hacer película con Robert Pattinson

LOS ÁNGELES.— Martha Higareda se convirtió en tendencia de redes sociales debido a las críticas y burlas que recientemente ha recibido, esto a raíz de que confesará que rechazó hacer una película con Robert Pattison.

Asimismo, la "revelación" de la actriz ha hecho que la promoción del estreno de la cinta "Fuga de Reinas" que se encuentra disponible en Netflix, se vea afectado por los comentarios negativos en su contra.

Martha Higareda confiesa que rechazó a Robert Pattinson por Omar Chaparro

Fue durante el podcast "Guía del Hater" que la también productora fue cuestionada sobre si se arrepentía de haber tomado alguna decisión en su carrera, a lo que la actriz confesó haber rechazado al protagonista de películas como "The Batman" o "Crepúsculo" para grabar una cinta con el también comediante y conductor Omar Chaparro.

Martha Higareda relató que cuando tomó su sorpresiva decisión hasta su agente se sintió intrigado del por qué rechazó a Robert Pattinson.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson”, reveló la actriz, sin embargo, Martha ya tenía programado grabar "No manches Frida", por lo que no aceptó. “Me acuerdo que mi agente me preguntó: '¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?’, externó la también creadora de contenido.

No siempre estamos en el camino en el que iniciamos o soñamos, pero siempre es bueno tomarnos un momento y pensar si vamos en la dirección correcta, por cierto ¿recuerdan donde escucharon esta frase? pic.twitter.com/135ZAdFHji — Martha Higareda (@marthahigareda) April 22, 2023

En la charla, Martha Higareda reconoció el gran trabajo del actor de Hollywood, pero la actriz puntualizó que le gusta mucho hacer películas mexicanas, por lo que le ganó su amor por el cine mexicano

“Se me hace un muy buen actor... me gusta mucho hacer películas en mi país. Entonces en aquel momento él (su agente) como que me metió la onda de ‘a lo mejor te puedes arrepentir de esto’” explicó la protagonista de la cinta "Amarte duele".

Antes de finalizar con este tema, la actriz afirmó que no se arrepiente del todo de esta decisión, pues cree que todos los caminos son perfectos.

“Yo creo que al final todos los caminos son perfectos y te llevan adonde tienes que estar”, expresó Martha agregando que le encantó hacer la película "No Manches Frida", la cual hasta tuvo una secuela.

"Martha Higareda":

Porque aseguró en una entrevista que rechazó un papel junto a Robert Pattinson por hacer ‘No Manches Frida’. pic.twitter.com/hLrTYmNlFD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 29, 2023

Pese a que Martha Higareda destacó su amor por el cine mexicano, en redes sociales usuarios se burlaron de ella y,. nuevamente la tacharon de "inventada", "mitómana" y de que sus "cuentos ya nadie se los cree y hasta empiezan a caer mal cuando antes daban risa".

No obstante, otros más aprovecharon para recordar algunas anécdotas que "Martitha" a contado. Tal es el caso de la vez que sorprendió al revelar que rechazó salir con Jared Letto porque no quería ser infiel, o la vez que confundió al 'Canelo' Álvarez con un narco.

robert pattinson cuando se enteró que martha higareda prefirió hacer “no manches frida” a una película con él



pic.twitter.com/JuEd2yMgzX — iPhanniy (Taylor’s Version) (@PhanniyLSchmidt) April 29, 2023

Martha Higareda contando que rechazó hacer una película con Robert Pattinson para hacer No manches Frida y que Ryan Gosling la cacho en un restaurante cuando se iba a caer pic.twitter.com/fKDZRhfvdT — Frikitouna (@danyneiram) April 29, 2023

Martha Higareda abre el hocico para decir alguna de sus alucinaciones y estupideces



Todo México: pic.twitter.com/onYpSKK7v8 — ? ?? KITANA F1 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC1 (@RedBullWitchF1) April 29, 2023

Todos despues de ver las entrevistas de Martha Higareda uD83EuDD2AuD83EuDD23 pic.twitter.com/VdrqJXPvJD — uD83EuDD18? (@bebidadulterada) April 29, 2023

Cuando estás en una competencia de alucines pero tus contrincantes son Martha Higareda y Roberto Palazuelos: pic.twitter.com/JkjcUnAArq — Wild At Heart. (@sad_dudes) April 27, 2023

soy muy fan de las mentiras de Martha Higareda pic.twitter.com/N8vFTDTdXa — Dani Wong (@denialwrong) April 29, 2023

Jjajajajaja #MarthaHigareda y su INVENTADEZ , ya sé , que esta entrevista es vieja pero es un buen día para reír uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02pic.twitter.com/lB4OsNqfZ9 — JUANGABRIELAuD83DuDC85uD83CuDFFCJACKSON (@YoZhoy) April 27, 2023

Jared seguro quería ser amigo de Martha Higareda, así como se hizo amigo de Beli y Martha pensó que él la estaba ligando uD83DuDC49uD83CuDFFCuD83DuDC48uD83CuDFFC ajaksksks pic.twitter.com/iiMf6V98vC — Marysun uD83CuDF19 (@fak3plastic) April 26, 2023

Yo creo que a Martha Higareda le dijeron que en la película con #RobertPattinson no iba a poder enseñar la shishis y más bien esa fue la razón por la que la rechazó#MarthaHigareda : pic.twitter.com/ZM9Fz94FT3 — La Niña que Llora en tus Fiestas (@alfxne29) April 29, 2023

A veces me siento la Martha Higareda de mis amigxs pic.twitter.com/LJi5rU3zKO — fkingdisgusting (@sebastcst) April 29, 2023

