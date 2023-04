Rosalía se luce en el Zócalo; foto con la bandera nacional causa polémica en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- "¡Rosalía, hermana, ya eres mexicana!", gritaron miles de voces en el lugar más emblemático del país: el Zócalo de la CDMX.

La artista catalana acababa de responder al cariño de sus fans con un fragmento del tema "La Llorona", aquel que la costarricense Chavela Vargas elevó junto a la frase: "Los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana". Y así parecía, Rosalía ofreció un concierto redondo este sábado por la noche en el mismísimo corazón de México, donde hubo baile y canto, aunque faltó el romance, ya que su pareja, el reggaetonero Rawl Alejandro, no salió, como lo hizo hace unos días en Coachella.

Rosalía interpretando a capella La llorona en el Zócalo CDMX.



Espectacular. pic.twitter.com/JoyQxyghe2 — Shion (@ChicShion) April 29, 2023

"Muchas gracias, México, mira que esta plaza ya era bonita, pero con todos ustedes aquí me he terminado de enamorar. Esta ciudad es hermosa, muchas gracias de corazón, encantada de estar aquí. Esta noche es para festejar, así que ¡dale!", dijo casi al inicio de su show, que comenzó en torno a las 20:30 horas.

Voces en japonés y guitarras eléctricas acompañaron la llegada de la cantante, quien inició su repertorio intensamente, quitándose el casco característico de "Motomami" para interpretar "Saoko", seguida de "Bizcochito" y "La Fama".

Le regalan peluche a Rosalía

El simipeluche llegó rápidamente, y Rosalía no dudó en tomarlo y abrazarlo mientras miraba sorprendida a todo el público en la plancha del Zócalo. "Este me lo llevo pa' la colección", dijo con su juguete.

Pero, esta no es la primera vez que Rosalía recibe un peluche del Dr. Simi, en los conciertos que ofreció en el Auditorio Nacional en agosto de 2022, los fans de la española la dotaron de varios ejemplares. Muñecos vestidos con atuendos inspirados en "la Motomami" y otros peluches fueron arrojados al escenario. En aquella ocasión Rosalía presumió la colección de peluches que recibió durante sus conciertos en México.

En su cuenta de Twitter quedó el recuerdo de la cantante posando con los muñecos de peluche y una bandera de México. "México, gracias, me voy con el corazón llenito (y la maleta de simis) hahaha. Os amo, gracias por ser tan generosos conmigo y cantaroslo todo y ser tan Motomamis", escribió el 21 de agosto de 2022 en sus redes sociales.

MÉXICO GRACIAS ME VOY CON EL CORAZÓN LLENITO (Y LA MALETA DE SIMISSSSS) hahah OS AMO GRACIAS POR SER TAN GENEROSOS CONMIGO Y CANTAROSLO TODO Y SER TAN MOTOMAMISsssssssSSSS???uD83DuDD25???uD83DuDD25???uD83DuDD25 pic.twitter.com/UJWyJnN1EI — R O S A L Í A (@rosalia) August 21, 2022

Tal fotografía ahora se ha retomado por algunos usuarios en redes sociales para exigir que se respete el símbolo patrio. Algunos de los mensajes en redes son:

Oye @Claudiashein le podrías decir a tu invitada que la bandera se respeta.

uD83DuDE21uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/U273lALLgT — Fernanda uD83DuDC99 (@FerBetancourt9) April 29, 2023

Aquí en México esto es un delito @rosalia

Los símbolos patrios,no se pueden mancillar. pic.twitter.com/XDXEpSFrh7 — Mi nombre es Soledad me dicen Sol (@Solteronaaa) April 28, 2023

¿Se acuerdan el pedo que se armó cuando Thalia saco una foto sensualona con la bandera?, pues #Rosalia le pinto #Motomami Hay una ley de símbolos patrios que administra @SEGOB_mx y eso es un delito pero @adan_augusto no hará nada. Si lo hago yo me mete al bote más multota. pic.twitter.com/GSWiItbuJP — Antonio Garci Nieto (@Garcimonero) April 29, 2023

Lloran y patalean por la conquista Española de hace ya 500 años, que por qué "muy Mexicanos" pero aplauden cómo focas cuando hoy precisamente una española rayonea el símbolo patrio más sagrado. pic.twitter.com/XB7uamLyBq — Alex Baqueiro (@AlexBaks82) April 29, 2023

Rosalía enamora a sus fans

Para el tema "La noche de anoche" sacó una cámara y comenzó a grabarse a sí misma, un gesto que alegró a todos. Desplegando sus habilidades para el baile, Rosalía comenzó a ocupar todo el escenario, sin olvidar de enviar miradas a su público en cada oportunidad, mientras interpretaba uno de sus éxitos más recientes, "Despechá", de los más coreados.

"México, quiero que sepas que estoy muy agradecida por el cariño que me has dado desde el inicio de mi carrera y que sepas que hay mucha inspiración en canciones", dijo. Allí no terminó de reforzarse el vínculo entre el público y la artista, pues dejó por un momento su papel de mujer dura para sonreír y agradecer entre carcajadas a los asistentes. "¡Guau!, cuánta energía, México. Con razón me encanta venir aquí", continuó disfrutando de su público. Luego se sentó al piano para interpretar "Hentai", junto al coro de la gente que acompañó en armonía cada nota de la artista, y al final de la canción, Rosalía, encima de su piano de cola, continuó bailando con pasos sensuales al ritmo de "Candy". Después de interpretar "Motomami", montando encima de sus bailarines, Rosalía provocó a sus fans: "¿Dónde están todas mis 'motomamis'? ¿Dónde están que se sientan? Bueno, pues para todas ellas esta canción", dijo para interpretar "La Combi Versace", seguida de "Con Altura" y "Besos Mojados". "Gracias por acampar aquí, gracias a los que están en las pantallas de estas calles. No os veo, pero siento que estoy con vosotros", dijo. Hubo tiempo para bromas, como su gusto por el aguachile. Entre desmayos, Rosalía siguió con "Chicken Teriyaki" y "Cuuuuute", antes de despedirse de sus fans. "México, mil gracias", finalizó entre aplausos, tras poco más de una hora y 10 minutos de concierto.

Grupo Firme, con mayor asistencia que Rosalía en el Zócalo capitalino

Según cifras oficiales asistieron a ver a Rosalía un total de 160 mil personas, mientras que Grupo Firme logró convocar a 280 mil el 25 de septiembre de 2022.

Varios seguidores de la llamada "moto mami" llegaron con horas de anticipación, situación que agradeció Rosalía y compartió algunas imágenes en su cuenta de Twitter.

Os amouD83EuDD0DuD83DuDE2D https://t.co/FanzPiXu2Z — R O S A L Í A (@rosalia) April 28, 2023

¿Qué otros artistas han tenido récord de más asistencia al Zócalo?

Antes del Grupo Firme, el artista con el mayor aforo en un espectáculo musical era Vicente Fernández, quien en 2009 logró reunir 220 mil personas. Por debajo del "Charro de Huentitán" se encuentran Justin Bieber y Shakira, quienes lograron reunir a 210 mil fans, el canadiense en 2012 mientras que la colombiana en 2007. Un peldaño más abajo se encuentran los íconos musicales Roger Waters y el exBeatle Paul MacCartney, quienes reunieron a 200 mil admiradores. Por último, se encuentra la banda mexicana Café Tacvba que en el 2005 contó con 170 mil fans en el Zócalo capitalino.

¿Cuántas personas caben en el Zócalo de la CDMX?

En total, se estima que el Zócalo o la Plaza de la Constitución abarca una superficie de 46 mil 800 metros cuadrados y tiene una capacidad para 200 mil personas, incluyendo la plancha, las calles laterales y la zona de los portales de Mercaderes.