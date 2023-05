Arath de la Torre dice que Joanna Vega Biestro ''exageró'', conductora de Sale el Sol le responde

CIUDAD DE MÉXICO.— El pasado 22 de mayo, el nombre de Arath de la Torre se convirtió en tendencia de Twitter, y la razón de esto fue la declaración que hizo la conductora y periodista de espectáculos Joanna Vega Biestro. En una emisión del programa Sale el sol, la presentadora de TV muy molesta habló de un momento desagradable que vivió con el actual conductor del programa Hoy.

Aunque tras la polémica denuncia de Joanna Vega Biestro, el también actor y comediante se pronunció al respecto y le ofreció una disculpa pública a la conductora del matutino de Imagen Televisión, pero ésta arremetió en contra de Arath señalando que "minimizó" los hechos y además dio una versión que no concordaba con lo que realmente pasó. La presentadora de TV reiteró que ello no mintió ni mucho menos inventó cosas, por lo que no consideró sinceras las palabras de De la Torre.

Durante una emisión del programa Sale el sol, Joanna Vega Biestro dio a conocer que el desencuentro que tuvo con Arath de la Torre.

La conductora de TV "explotó" al revelar que el actor aprovechó el hecho de que habían coincidido en una fiesta infantil para reclamarle por un comentario que la comunicadora hizo hace tres meses sobre el trabajo del comediante. Y es que al también imitador le habría enojado que Joanna mencionara que por la mala actitud de Arath sus proyectos televisivos no funcionaban.

"El señor decidió enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter", declaró la presentadora de TV, quien puntualizó que no le molestó que De la Torre le reclamara sino que la amenazara e insultará (a gritos) frente a su hija.

"En una fiesta infantil, en un ambiente familiar, sin el más mínimo respeto a su familia, a los anfitriones y, muchos menos, a mi hija, se decide a acercarse... le dije: 'Arath, estoy con mi hija, respeta'...", detalló Joanna, quien agradeció a la producción por darle la oportunidad de hablar de lo ocurrido en un programa en vivo.

Finalmente, la conductora de Sale el sol aseguró que no tiene en mente meterse con él, pero que deseaba que quedara constancia de lo que ocurrió, por si vuelve a encontrarse con el actor.

Luego de viralizarse las declaraciones de Joanna Vega Biestro, Arath de la Torre recibió una gran cantidad de críticas y comentarios negativos por lo que se vio en la necesidad de tener que hablar del tema.

En "De qué me hablas", una sección del matutino de Televisa, la periodista Martha Figueroa le pidió al actor y comediante explicar que sucedió con la conductora del programa Sale el sol, a diferencia de Joanna, Arath fue breve. En el program Hoy Arath de la Torre dio su versión de los hechos

El presentador inició confirmando que se encontró con la periodista en una fiesta infantil, al ver ahí se le acercó para reclamarle por los "comentarios dolosos" que había hecho de la carrera de De la Torre.

"Me acerqué a ella y le dije que no estaba de acuerdo... que sinceramente no me parecía que al atacarme a mi, atacaba a toda una familia, que tengamos cuidado porque tenemos hijos, tenemos niños y que seamos cuidadosos con eso. Yo la estimaba mucho... " Arath además de negar lo que Joana contó, le ofreció una disculpa pública

Sin embargo, Arath de la Torre interrumpió su relató para negar que la había amenazado: "No, solo le dije: 'No te metas conmigo', en un tono cero amenazante..."

Finalmente el conductor del programa Hoy emitió una disculpa pública:

"Quiero decirle que si en determinado momento mis palabras... tiene toda la razón en que no era el momento ni el lugar adecuado, eso sí lo quiero aclarar... yo me acerqué, tal vez con un impulso que me dio por todo lo que había generado una nota que ella había dicho de mi persona... Le ofrezco una sincera disculpa con todo el corazón, si la llegué a ofender de cierta manera... jamás le desearía mal a nadie...", expresó el también comediante.

Arath de la Torre afirma que Joanna Vega Biestro "exageró", asegura que no la insultó frente a su hija

El actor, conductor y comediante volvió a hablar del desencuentro que tuvo con Joanna Vega Biestro. Aunque reiteró sus disculpas y reconoció que se equivocó, también aclaró que -en ningún momento- la insultó como ella relató. Asimismo, el presentador del programa Hoy consideró que la periodista de espectáculos "exageró".

Al finalizar la emisión del matutino de Televisa, la prensa interceptó a Arath de la Torre para cuestionarlo por la polémica con la conductora de Sale el sol. Arath de la Torre volvió a hablar de la polémica con Joanna Vega Biestro

Ante esto, el actor reconoció que sí se acercó a reclamarle a la comunicadora pero fue con un tono de voz "cero amenazante". De igual modo, indicó que la hija de Joanna no presenció la discusión que sostuvieron como ella afirmó.

Debido a las declaraciones un tanto contrarias a las de Joanna Vega Biestro, cuando una reportera le preguntó directamente si considerada que la presentadora de TV había exagerado el dijo que sí.

"Yo creo que sí exageró porque, ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija la más chiquita, Leah, acostada en una alberca de pelotas y estaba su hija de dos años que, — además— déjenme aclararles que no estaba presente su hija, yo fui muy cuidadoso en ese sentido, fue ella y yo, y en un tono superdiscreto, superbajo, porque estábamos en una fiesta... si hubiera querido algo con dolo, me hubiera expresado mal de la nena y yo sería incapaz de expresarme mal de una niña", puntualizó el comediante.

El actor afirmó que lo único que hizo fue acercarse a externarle su molestia (discusión que no duró más de dos minutos) pues argumentó que le dolió y le sorprendió mucho que Joana se expresara de ese modo de su carrera.

"A mí, en lo personal, me dolió mucho lo de 'Candido Pérez' fue algo que me costó mucho trabajo asimilar, fue algo que yo hice con todo el corazón", indicó el presentador de TV. Arath de la Torre afirma que Joanna Vega Biestro "exageró" con sus declaraciones

Finalmente, reiteró que Joanna merecía todos su respeto, además de reconocer una vez más que se había equivocado al hablar con ella en un lugar y momento inadecuado.

"Créanme que la entiendo porque no era la geografía correcto ni el momento, insisto", dijo Arath, quien aclaró que la disculpa que ofreció no fue motivada por una llamada de atención de la televisora.

