¿Tom Cruise acosa a Shakira? Afirman que estaría incómoda por coqueteos del actor.

Shakira y Tom Cruise fueron vistos hace unas semanas en el GP de Miami de la Fórmula 1. Ambos fueron captados muy juntos, sonrientes e incluso hasta quedó captado el momento en el que llegaban uno detrás de otro y platicaban en las gradas del recinto.

Sin embargo, aunque todo apuntaba a rumores de romance, tal parece que la colombiana no tiene interés alguno en el actor de "Top Gun", pues ahora se ha dado a conocer que incluso se sentiría incómoda con la constante insistencia del ex de Katie Holmes. Aquí los detalles.

De acuerdo con una fuente cercana que habló con la revista "Heat", Shakira le ha pedido constantemente a Tom Cruise que deje de buscarla, pues su interés en este momento no es tener una relación con él ni con nadie.

El insider dijo que Tom había sentido una fuerte conexión con la colombiana cuando se encontró con ella en el Gran Premio de Miami, incluso le presumió a sus amigos su "nueva relación". Agregó que Cruise había actuado de manera similar a cuando conoció a su exesposa Katie Holmes en 2005.

Sin embargo, también comentó que Shak no ha querido ser grosera y por el contrario siempre ha demostrado amabilidad, pero no está interesada en tener algo más con él. Después de pasar el día juntos, Tom Cruise le envió flores, pero ella sólo las aceptó por amabilidad.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”.