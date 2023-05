Survivor México 2023: Participante confiesa que perdió a su bebé días antes de entrar al reality

Survivor México 2023 ya comenzó y durante esta primera semana, los participantes ya comenzaron a contar sus historias de vida y temas personales que los impulsaron a estar dentro del reality de TV Azteca.

Esta cuarta temporada de Survivor tiene a 10 participantes nuevos y otros 10 de ediciones anteriores, tal es el caso de Pablo, quien además de ser el ganador de la segunda edición, ahora ha hecho una fuerte revelación al confesar que perdió a su bebé tan solo unos días antes de estar en el programa. Esto dijo.

Survivor México 2023: Participante confiesa que perdió a su bebé hace unos días

Desde que inició Survivor México 2023, los fans han comentado que Pablo no ha tenido la misma actitud que en su temporada y él fue quien comentó que quizá ya no esté tan seguro de estar en el reality por una poderosa razón.

El pasado miércoles, el ganador de la segunda temporada comentó que se encuentra pasando por un momento complicado al lado de su esposa, pues hace tan solo unos días perdieron a su bebé debido a un aborto espontáneo.

“No creo que haya cómo comparar el sufrimiento de una persona con mi situación estando acá; extraño mucho a mi familia. Sufrir y extrañar, no saber cómo se siente mi esposa en estos momentos de sufrimiento para ella porque la dejé recién diagnosticado el aborto, con mucho dolor y pues es día cuatro, no sé cuántos días vamos a estar acá”, confesó

Pese a eso, Pablo demostró ser una persona muy fuerte y dijo que estará en Survivor México hasta el final si es posible, sin embargo, aseguró que si en algún punto siente que ya no puede más, sí considerará la idea de abandonar el reality pues no quiere ocupar un lugar que no le corresponde y mucho menos tener un bajo rendimiento.

“vamos a estar acá hasta que se pueda, y si de repente ya no puedo por lo que sea, también es válido”.

Los seguidores del reality le expresaron sus sentimientos ante esta pérdida y comentaron, “qué dolor tan fuerte, pobre Pablo y claro que para la esposa debe ser difícil, pero verlo en esta aventura la distraerá a ella también, todo va a estar bien, ojalá ganes de nuevo”, “ánimo Pablito”, “todo el amor y las mejores vibras para él y su esposa”, “ánimo Pablo, tú puedes, pase lo que pase eres un campeón”.

Luego de esto, la esposa de Pablo compartió una serie de mensajes en donde cuenta este triste momento de sus vidas, mismo que se encuentra pasando acompañada de su primer hijo con el exparticipante de MasterChef.