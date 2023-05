¿Qué es el día de Star Wars y por qué se celebra el 4 de mayo?

Hoy, día 4 de Mayo, es el día de Star Wars y es conocido como el "May the Fourth".

Es un juego de palabras con la famosa frase "Que la Fuerza te acompañe" ("May the Force be with you" en inglés).



Buenas noches, queridos amigos! uD83DuDCA4uD83DuDC9AuD83CuDF19 pic.twitter.com/QzqolK2184