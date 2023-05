Renata Notni habla del ''hijo'' que espera con Diego Boneta

CIUDAD DE MÉXICO.— Renata Notni es una de las actrices de Televisa que cuenta con una amplia trayectoria actoral, sin embargo, en los últimos años lo que la ha mantenido en la mira ha sido su noviazgo con el actor Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en la bioserie de cantante para Netflix.

No obstante, la actriz generó revuelo luego de que se viralizará una fotografía con la que presuntamente quedo al descubierto su embarazo. Sobre este tema controversial, la también modelo se pronunció al respecto, y esto fue lo que dijo.

Renata Notni habla de la espera de su primer bebé con Diego Boneta

Desde que Diego Boneta y Renata Notni confirmaron su relación amorosa, la pareja no solo ha destacado por las interminables muestras de amor y mensajes románticos que se dedican en las redes sociales, también por los constantes rumores sobre una posible boda y hasta la llegada de su primer hijo

Sobre este tema, en Twitter, Instagram y otras redes sociales se viralizó una foto en la que se ve a la la protagonista de "El Dragón" con una "misteriosa" pancita, por lo que de inmediato levantó las sospechas de que podría estar embarazada del también cantante.

En un encuentro con los medios, la actriz decidido "romper el silencio" y ante el cuestionamiento sobre si se encuentra a la espera de su primer bebé con Boneta, Renata negó que vaya a convertirse en mamá.

¿Renata Notni está embarazada?

Asimismo, la también influencer reveló que el abultamiento que desató el rumor sobre un embarazo, no era más que "panza natural", pues Renata afirmó que simplemente comió de más y eso se vio reflejado en su vestido.

"No. No estoy embarazada, vi todos los chismes, me reí mucho. No era bebé, era el desayuno que me acababa de comer", dijo en declaraciones retomadas por el programa Venga la Alegría.

No obstante, al igual que Diego, la actriz no descarta la idea de formar una familia, pero en este momento de su vida no está dentro de sus planes, ya que está enfocada en disfrutar de su relación.

"No tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda ni de bebés ni nada por el estilo. Me quieren casar, me quieren embarazar... lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble", agregó.

Finalmente, Renata Notni agradeció las buenas vibras y los comentarios bonitos que tanto ella, como Boneta reciben en cuanto a su noviazgo, el cual se ha convertido en uno de los favoritos de la farándula

"Me considero muy afortunada y considero que nuestra relación es muy afortunada, porque siempre hemos recibido muy buena energía de la gente y eso se agradece muchísimo. Es muy bonito leer siempre buenos comentarios y escuchar buenos augurios", concluyó la actriz.

