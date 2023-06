Luego de que la esposa de Mario Bezares confirmara con una prueba de ADN que Alan Bezares no era hijo de Paco Stanley como muchos años se especuló, ahora es el propio joven quien da su versión de los hechos y aclara la situación.

Alan tuvo su aparición en la serie de Paco Stanley, “El Show: Crónica de un Asesinato” y ahí confesó cómo fue que vivió toda esta controversia, la cual durante muchos años la ha perseguido. Esto fue lo que dijo.

Hijo de Mario Bezares rompe el silencio y habla sobre la ''paternidad'' de Paco Stanley

Desde la trágica muerte de Paco Stanley, se dijo que el que estaba detrás de todo era Mario Bezares junto con Paola Durante, pues otro de los rumores que sonaban, además de que el conductor estaba relacionado con el narcotráfico era que se entrometió entre la relación de su compañero y su esposa.

El hijo que supuestamemte tuvieron en común fue Alan y cuando Mario se enteró de que el pequeño no llevaba su sangre y en realidad era de Stanley, orquestó el atentado en su contra.

Alan Bezares comentó que conoció sobre el caso de Paco Stanley cuando tenía alrededor de diez u once años a través de una maestra que le dijo de forma mal intencionada que su papá no era Mario Bezares, lo cual, lo dejó en shock. De esta forma hizo su propia investigación en Internet, lo cual, fue un duro golpe pues descubrió todo lo que se decía sobre su familia y sobre su propio origen.

Alan Bezares confiesa que llegó a pensar que sí era hijo de Paco Stanley pic.twitter.com/mnUY5d8j1b — Lo + viral (@VideosVirales69) June 11, 2023

“Es la primera vez que yo hablo esto... una maestra me agarró mucho coraje porque era bien latoso, me decía ‘es que seguro estás enojado porque tu papá no es tu papá’ y no me dijo nada más y pues tú haces tu investigación, como niño te metes a Google y tú como niño te quedas en la madrugada leyendo todo lo que encuentras y haz de cuenta que es como agarrar tu corazón y estar así (golpeándolo) porque ¿quién es mi familia?”, comentó Alan Bezares.

Hijo de Mario Bezares creyó que Paul Stanley sí era su papá

Alan Bezares señaló que tras descubrir el caso les reclamó a sus padres por no haberle contado antes de lo sucedido, además, refirió que se sintió culpable por la encarcelación de su padre y lo que más impactó fue que llegó a dudar de la verdad de sus padres.

“No eres hijo de Mario Bezares, ahí dice que no y que tu papá lo mató justamente por eso, ¿sabes la culpa que caía en un niño de diez-once años? Que por tu culpa a tu papá lo culparon de un asesinato, es que tu mamá se metió con Paco Stanley y tu papá los cachó y no sé qué y que tú eres su hijo y tu papá como que no pudo vivir con eso y lo mató. Llegar con tus papás y decirles ‘¿por qué no me dijeron esto?’ con coraje ¿no? Si yo como hijo me metí en internet y dudé de su verdad, ¿qué va a ser de una persona que no tiene nada que ver con ellos?”, finalizó Alan Bezares.

Cabe mencionar que hace apenas unos días, Brenda Bezares hizo pública una prueba de ADN notariada que confirma que Alan Bezares sí es hijo de Mario Bezares, por lo que acabó de forma contundente con la versión en la que se aseguraba que Paco Stanley era el padre, además, señaló que emprenderá acciones legales contra quien siga difundiendo el referido rumor que tanto daño le hizo a su familia.