Emiré Arellano da pasos firmes en su profesión

La actriz yucateca Emiré Arellano se siente bendecida por Dios. En poco tiempo ha logrado participar en series, telenovelas y una película de Hollywood, de la cual no puede mencionar nada porque aún no se estrena.

La pasión, el estudio, la constancia y el “tocar puertas” han sido favorables para su carrera de actriz que inició hace pocos años.

Emiré Arellano cuenta con 27 años de edad, nació en Mérida, proviene de una familia de abogados, y siguiendo con la tradición, estudió Derecho en la Universidad Marista.

Desde niña sintió el llamado de la actuación; en su escuela, Rogers Hall, siempre participó en actividades teatrales y festivales.

La joven tiene muy claro su presente y futuro, seguir en la actuación y llevar a buen puerto una empresa de marketing que representa. Estas dos actividades las combina con el diseño gráfico.

Emiré Arellano estudió actuación en el CEA de Televisa, en plena pandemia del Covid-19. En 2020 viajó a Ciudad de México para asistir a clases híbridas que se impartían en Televisa.

La actriz confesó que estudiar Derecho no le disgustó, porque siempre busca el lado positivo de las decisiones que toma.

La pandemia fue un factor determinante para que la joven yucateca decidiera ser una actriz profesional.

La muerte de personas cercanas a ella la hizo reflexionar y preguntarse seriamente: “¿y si me toca a mí (morir) y no hice lo que me gustaba solo por estar cumpliendo estándares?”.

Todo esto la llevó a tomar la decisión de prepararse al máximo, pues no solo le gusta estar en pantalla, sino también detrás de cámaras.

A escondidas de sus papás, y con ayuda de su hermano, respondió a una convocatoria del CEA que consistía en hacer un cásting grabando un vídeo, entre otros requisitos. Su esfuerzo rindió frutos al ser notificada que pasaba a una siguiente etapa de entre 107 mil personas. Fue hasta ese momento que le dio la noticia a sus papás, quienes “se emocionaron un montón”.

A través de la plataforma zoom tuvo un encuentro con el director Eugenio Cobo, quien es considerado una institución en actuación; su familia, recuerda, no podía creer cuando Cobo le dio el visto bueno para que siguiera adelante con su sueño.

Después de ese momento se dedicó durante un año a estudiar con grupos avanzados, en este tiempo, se enamoró más de la actuación.

Antes de egresar, logró ser parte de la serie “La mujer del diablo”, de la plataforma Vix+, en la que encarnó a la periodista Ivana Vivanka. La invitación la recibe del productor Carlos Bardasano, quien fue padrino de su generación, esta serie fue protagonizada por Carolina Miranda y José Ron.

Durante la grabación de “La mujer del diablo” fue requerida para ser parte de la telenovela “Mujer de nadie” —protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornelas—, dando vida a una chica de un club de caballeros.

A pesar de que en corto tiempo ha conseguido varios papeles, dice que no es fácil hacerse de un nombre y hay que tener paciencia y disponibilidad, como en su caso, que vivía con las maletas en la puertas ante cualquier llamado de trabajo.

De la película de los estudios MGM no puede aún decir mucho, sólo que es una producción de Hollywood que fue filmada en 2022.

“Doy gracias a Dios porque me muestra siempre donde debo estar”, subrayó.

Actualmente, Emiré Arellano encarna a Trini en la telenovela “Tierra de esperanza”, del productor José Alberto “Güero” Castro, que lleva dos semanas al aire. Es un proyecto que está realizando con mucho cariño y que la hizo llorar cuando le propusieron el personaje. En la trama Trini está enamorada de Santos Sandoval (Andrés Palacios).

A pesar de que este personaje es de mayor peso, la actriz agradece cada oportunidad que ha recibido.

No niega que le encantaría ser protagonista de una historia, pero se da “por bien servida” con estar siempre activa en lo que le gusta.

Finalmente, dice que en este momento de su carrera se siente bendecida porque ha podido combinar la actuación y la abogacía, al tener conocimientos de los contratos que firma en lo artístico y empresarial.— CLAUDIA SIERRA Medina