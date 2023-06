Shakira confiesa cómo supo que fue traicionada por Gerard Piqué

MIAMI.— Desde que Shakira se separó de Gerard Piqué tras doce años de sostener una relación sentimental, la cantante ha hablado muy poco sobre el porqué llegó a su fin su noviazgo.

Anteriormente, la colombiana en un par de entrevistas habló del cómo se sintió tras su ruptura, pero ahora a meses de ello, la intérprete de "Te felicito" reveló cómo se enteró que había sido traicionada por el exfutbolista del FC Barcelona.

Así fue como Shakira se enteró que había sido traicionada por Piqué

En entrevista con People en Español, la cantante, quien encabezó la lista de ‘Los 50 más bellos’, habló del trágico final que tuvo su historia de amor con el deportista español.

Y es que en el reportaje del medio impreso, Shakira habló de lo que significan para ella sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll; en referencia a ello, la intérprete de "Monotonía" terminó confesando cómo fue que el papá de sus hijos Milan y Sasha, la traicionó.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación…”, destacó la colombiana.

Shakira se sinceró y habló de cómo fue que Piqué le falló

Shakira, para ser más clara, relató detalladamente lo que estaba pasando cuando Piqué la había engañado.

“Resultó gravemente herido en un accidente durante la primera comunión de Milan”, explicó la cantautora sobre lo que le pasó a su padre estando en Barcelona.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI (Unidad de cuidados intensivos). Pensé que no sobreviviría a tanto”, confesó la cantante, quien de este modo confirmó que el exjugador del Barça le fue infiel tal y como la prensa señaló en reiteradas ocasiones. Antes de que Shakira confirmará el fin de su relación con Piqué la prensa ya había revelado que él había sido captado con otro mujer

Finalmente Shakira señaló que a diferencia de Piqué, ella está enfocada en sus hijos y en ser el sustento de sus padres. Y pese a tener muchas responsabilidades, le es posible darse un tiempo para "hacer algo divertido".

“Mi tiempo libre, que es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos (en Miami)”, externó.

Y agregó. “Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”, concluyó la intérprete de "Acróstico". Shakira se sinceró y habló de que Piqué la dejó cuando se encontraba atravesando momento difíciles

Cabe destacar que, fue el pasado 4 de junio de 2022 cuando mediante un comunicado de prensa la expareja confirmó su ruptura. En aquella fecha, Shakira estaba preocupada por su padre, quien tras sufrir una caída fue hospitalizado. Mientras que Piqué intentaba ocultar su relación con su actual novia Clara Chía Martí.

Recordemos también que aunque el 3 de junio las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, colaboradoras de El Periódico de Catalunya, reportaron que la cantante y el exfutbolista ya no estaban juntos por una infidelidad de él, la comunicadoras por alrededor de dos meses también informaron que el catalán tenía una “amiga especial” de 23 años, a quien llamaron “C.C.” por discreción. Las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez fueron las primeras en revelar que Piqué salía con una joven cuyas iniciales eran C.C.

No obstante, en agosto del mismo año, The Sun dio a conocer que el nombre de la joven era Clara Chía Martí, y que para entonces ella llevaba viéndose con Gerard “meses” atrás.

Shakira confirmaría lo dicho por la prensa internacional en su polémico tema "Music Sessions #53", mismo en el que hace varias referencias poco agradables de la joven: "Clara-mente, no es como suena... Yo valgo por dos de 22... Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio... Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo... " Hasta el momento, ni Shakira ni Piqué ha confirmado puntualmente lo que sucedió; sin embargo, la cantante confirmaría el engaño del español tras el lanzamiento de "Music Sessions #53"

