Adela Micha hace llorar a Ferka en pleno programa en vivo, ¿la va a despedir?

CIUDAD DE MÉXICO.— La expulsión de Ferka de La Casa de los Famosos México sigue generando controversia. Recientemente, Adela Micha la confrontó debido al comportamiento que tuvo en el programa. Pero, las palabras que la periodista dirigió a la también exconcuersante de Guerreros 2020 habrían sido tan duras que la actriz no pudo evitar romper en llanto en plena entrevista.

Asimismo, el futuro de la tercera eliminada del reality show de Televisa en el programa de YouTube, Se te estuvo di y di, está en duda, pues Adela le advirtió que pronto hablaría con ella para informarle sí se queda o se va.

Ferka rompe en llanto al ser confrontada por Adela Micha en pleno programa en vivo

María Fernanda Quiroz, nombre real de la actriz, una vez más dio de qué hablar, pues durante una emisión del programa de YouTube, Se te estuvo di y di, la actriz habló sobre algunas de las polémicas que surgieron durante su estancia en La Casa de Los Famosos México, su salida y el odio que ha recibido por parte del público.

Un par de preguntas de Adela Micha bastaron para hacer llorar a Ferka

Sin embargo, durante la trasmisión, Adela Micha sorprendió al "aparecer" para confrontarla sobre las actitudes que demostró en el reality.

Mediante un enlace telefónico, la expresentadora de noticias de la televisora de San Ángel, le informó que gran parte de los seguidores de La Saga, canal al que pertenece la emisión antes mencionada, la quieren fuera del proyecto.

Fue luego de que Adela Micha le mencionará que la audiencia esta en desacuerdo con que retome su lugar, como conductora de Se te estuvo di y di, que la actriz al borde del llanto, reconoció que siempre se ha mostrado tal cual es.

Adela Micha le advirtió a Ferka que su lugar en el programa "Se te estuvo di y di", está en duda

Sin embargo, sus circunstancias cambiaron completamente dentro del programa, sobre todo porque vivió una campaña de desprestigio a manos de Sergio Mayer lo que ocasionó la ola de odio que ha estado viviendo.

"Yo no tengo el control de cómo este tipo de realitys deciden editarte. Fui presa de mis propias actitudes porque entré con otra idea, quería conocer a mucha gente y a mí no me dieron chance y me han juzgado por tres semanas de show y ese show no me define", explicó la exparticipante del programa La Isla. Ferka no pudo contener el llanto al ser confrontada por Adela Micha

Ferka también se dijo conforme con el papel que el público le ha dado de villana, pero, aclaró que lo único que hizo fue defenderse de los ataques emocionales y psicológicos a los que se vio expuesta.

"Más allá de ser actriz y conductora, soy un ser humano que viene saliendo de una guerra psicológica constante, sabía que tenía un objetivo claro, pero cuando trasgreden al ser humano ya no está padre, y hoy, con todo lo que me estoy topando estoy muy contenta de estar afuera", agregó la ahora exparticipante del programa de Televisa sin poder contener las lágrimas. Mientras Ferka justificaba su comportamiento en el reality show de Televisa, ésta no pudo contener las lágrimas

Finalmente, reconoció que cometió errores, como el no haber defendido a sus compañeras del programa cuando Poncho de Nigris habló mal de ellas, sobre todo de Deborah, a quien pidió una "disculpita": "Me apendejé".

No obstante, tras las preguntas que Adela Micha le hizo a Ferka para conocer el porqué la actriz actuó de ese modo, y que como consecuencia ahora ha generado el "odio" a su persona, la periodista y dueña del canal La Saga —sitio en el que se alberga el programa en el que la actriz hasta hace unas semanas era conductora— le advirtió que su permanencia en Se te estuvo di y di, está en juego, por lo que esto la hizo romper en llanto.

Como era de imaginarse, lo sucedido en el programa de YouTube, generó que en redes sociales internautas comentaran lo sucedido entre Ferka y Adela Micha. Pese a las lágrimas de la conductora, algunos cibernautas mencionaron no estar muy convencidos de su "tristeza".

