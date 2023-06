Austin Butler y Taylor Swift son parte de la lista de la Academia de Hollywood

LOS ÁNGELES (EFE).— La Academia de Hollywood extendió ayer la invitación a 398 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica para formar parte de su membresía, entre ellos la cantante Taylor Swift y el actor Austin Butler.

“La Academia se enorgullece de acoger a estos artistas y profesionales entre sus miembros. Representan un talento mundial extraordinario en todas las disciplinas cinematográficas”, declararon Bill Kramer, director General de la Academia, y Janet Yang, presidenta de la institución en un comunicado.

El 40% de los invitados son mujeres, el 34% del total pertenece a comunidades étnicas o raciales infrarrepresentadas y el 52% son originarios de 50 países y territorios fuera de Estados Unidos.

Esto refleja algunos de los esfuerzos que la Academia lleva a cabo para lograr una mayor inclusión y cumplir con sus objetivos de diversidad aprendidos de la campaña #OscarsSoWhite, que se viralizó en 2015 y que buscaba visibilizar la falta de paridad y diversidad en la celebración.

El grupo incluye a 76 postulados al Óscar y 22 ganadores, entre los que se destacan los actores de “Everything Everywhere All at Once”, Stephanie Hsu y Ke Huy Quan, y a los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cuyo filme se coronó como la favorita de la última edición al recibir siete estatuillas.

Asimismo, otras celebridades invitadas que brillaron por su talento en los Óscar 2023 y que ahora son tomadas en cuenta por la Academia son Kerry Condon, actriz de “The Banshees of Inisherin”; Butler, con su interpretación del astro del rock and roll en la cinta “Elvis”; Paul Mescal, de “Aftersun”, y Ram Charan, en la cinta india “RRR”.