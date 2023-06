Yeri Mua confiesa que interrumpirá embarazo; exhibe violencia de Naim Derrechi

Yeri Mua confirmó en redes sociales que estaba embarazada y que decidió interrumpirlo debido a la violencia que sufría con Naim Derrechi, influencer español con el que inició una relación hace apenas unos meses.

A través de sus redes sociales la joven originaria de Veracruz compartió la noticia y en medio de lágrimas explicó el doloroso proceso por el que ha pasado y ahora se ha vuelto tendencia, pues mientras que algunos la defienden, otros usuarios la están criticando fuertemente. Cabe mencionar que el exnovio de Yeri Mua, Naim, ya dio su versión de los hechos. Aquí los detalles.

Yeri Mua, influencer de 20 años de edad, confirmó que abortará y que interrumpirá su embarazo con Naim Derrechi, pues no está lista para ser madre; además ella y Naim Derrechi pelearon en vivo porque hizo público lo de su embarazo, cuando habían acordado no hacerlo.

Yeri Mua reveló en su en vivo y durante su pelea con Naim Darrechi, que después de que el influencer la golpeara en rostro, era evidente que no podían tener un hijo.

“Yo no voy a darle un hijo que su papá me maltrató ¿qué va decir mi hijo cuando me vea un moretón en la cara? (...) Respecto al embarazo es algo que ya está interrumpido, no hay vuelta atrás,”