La Casa de los Famosos México. Wendy Guevara ''revela por error'' que será la expulsada

CIUDAD DE MÉXICO.— La Casa de los Famosos México sigue siendo objeto de críticas, y cada día se suman más las quejas contra la producción del reality show, pues seguidores del programa afirma que se está cometiendo un evidente fraude.

Ahora con la nominación de Wendy Guevara, quien se ha convertido en la favorita del público, ha empezado a circular un rumor que señala que la integrante de "Las Perdidas" habría sido sobornada para renunciar a la competencia. Aunado a esto se han viralizado una serie de vídeos en los que presuntamente a la influencer "se le sale" decir que abandonará La Casa.

Wendy Guevara habría aceptado renunciar al reality a cambió de algo, ¿qué pactó hizo con la producción?

Desde este pasado miércoles 12 de julio que se dio a conocer que Wendy Guevara entró a la lista de nominados, debido a los puntos que le otorgó La Barby Juárez, mucho se ha dicho sobre su posible eliminación.

¿Estrategia o miedo? La repartición de puntos de @maryjuarezcute fue... PECULIAR uD83DuDC40



Wendy - 2 puntos

Emilio - 1 punto



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX uD83EuDDE1

uD83DuDC49 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/ppCbS7UwnQ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 13, 2023

En redes sociales, internautas han externado su apoyo incondicional hacia la influencer originaria de Guanajuato, pero también han expresado el temor y coraje que les da pensar que la producción haga fraude, y termine convirtiendo a Wendy en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México.

Asimismo, la posible expulsión de la integrante de "Las Perdidas" se ha visto fortalecida luego de que se rumoreara que ella habría sido sobornada.

Y es que según María de “Farándula y más”, Wendy Guevara sí saldría del programa de Televisa, pero no en una gala de eliminación, sino voluntariamente y a cambio de una jugosa propuesta, la cual ya estaría pactada con los ejecutivos de la empresa.

Por lo tanto, la influencer no será eliminada este próximo domingo 16 de julio, pero sí se irá "por su propia voluntad" para recibir a cambio: un pequeño papel en una telenovela de Televisa y 2 millones de pesos en efectivo.

A pesar de que hasta el momento nadie de la producción se ha pronunciado respecto a esta información, los internautas han emitido su enojo ante este rumor que podría convertirse en realidad próximamente.

Cabe recordar que, de acuerdo con la polémica lista filtrada en la que se dio a conocer cómo se irán saliendo los participantes del programa, se señaló que Wendy Guevara abandonaría la casa luego de que Nicola Porcella fuera eliminado.

La Casa de los Famosos México. Wendy Guevara reveló que la producción le aviso que sería la sexta eliminada

La nominación de la influencer transexual de 29 años de edad ha generado un gran revuelo, pues son cientos los que ha afirmado que ella es la favorita del reality show, y la única razón por la que ven el programa. Sin embargo, sus seguidores ya no estarían tan seguros de que pueda llegar a la final y convertirse en la ganadora.

Ya que una vez más, el presunto fraude que está ejerciendo la producción de La Casa de los Famosos podría tener que ver con la eliminación de Wendy este próximo domingo 16 de julio.

En TikTok y Twitter, se ha viralizado un vídeo en el que la integrante de "Las Perdidas" revela que la producción le indicó que sería la sexta eliminada.

En el clip se puede observar cuando Wendy platica con Poncho de Nigris y le menciona que le dijo que aunque salga a la semana seis, tendría que seguir acudiendo a las grabaciones del programa.

"¿Esta es la semana seis?, a lo mejor me mandan a mí, en la seis, es que a mí alguien me dijo si te sales en la seis o algo no importa, me dijeron algo así", comentó la influencer.

"No importa si sales en la semana seis pues de todos modos tienes que seguir yendo los domingos... yo pienso, no esos cul*#$% me van a sacar a la seis, si me entiendes? yo me quedé con eso en la mente", agregó Wendy en plática con Poncho, quien se mostró un tanto incrédulo ante las polémicas declaraciones de su compañera en el 'Team Infierno'.

Ahora este vídeo y las palabras de Wendy Guevara han tomado relevancia, generando, a su vez, que los televidentes señalen el fraude que está cometiendo la producción. Asimismo, han advertido que de sacar a la influencer dejarán de sintonizar el programa.

Ósea como? Si existía una lista? Se van a atrever a sacarla? Ella es la del raiting ! Que opinan? #LaCasaDeLosFamosoMx #TeamInfierno #WendyGuevara #LacasadelosfamososMx pic.twitter.com/9LFjPLSkWc — yuru makeup (@Yurumkup) July 14, 2023

La Casa de los Famosos México. A wendy se le sale "por error" que será la siguiente eliminada

En redes sociales también circula un vídeo en el que la propia Wendy Guevara revela por "error" que será eliminada próximamente. Aunque cabe destacar que, dicha grabación tuvo lugar el viernes pasado cuando Sergio Mayer y Emilio Osorio fueron nominados, pero al final salió Paul Stanley.

Y es que han pasado casi seis semanas desde que inició La Casa de los Famosos México, y la influencer guanajuatense con el paso de los días sigue siendo la favorita del público. Pero ahora que fue nominada, hasta ella misma considera que no podrá permanecer más tiempo en el programa de Televisa.

Es por ello que en un vídeo que se ha viralizado, Wendy se sinceró y le habló directamente a una cámara para "despedirse".

En la grabación se puede observar a la integrante de "Las Perdidas" señalando que para ella no es tan importante ganar, sin embargo, en un momento dijo algo que al parecer no tenía que decir, pues en su rostro se dejó ver su nerviosismo e incluso se ríe un poco para disimular lo que acababa de mencionar.

“Gracias por mi 'Team Infierno', han hecho algo tan chingón, han hecho algo tan bonito... me voy…”, expresó Wendy con una risa nerviosa.

De hacerse realidad todo lo dicho en estas polémicas publicaciones, Wendy Guevara se convertirá en la primera expulsada del 'Team Infierno'... ¿Acaso Bárbara Torres y Poncho de Nigris tendrán más "seguidores" que ella?

Te puede interesar: La Casa de los Famosos. Wendy Guevara es nominada por primera vez: ''Con la niña no''