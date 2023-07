La Casa de los Famosos. Exhiben la "relación" entre la productora y Jorge Losa, ¿y Ferka?

CIUDAD DE MÉXICO.— Los señalamientos sobre que la producción de La Casa de los Famosos México hace fraude sigue fortaleciéndose, y ahora que Jorge Losa fue salvado de la eliminación, el disgusto de los televidentes ha aumentado.

Asimismo, en redes sociales, usuarios se han dado a la tarea de exhibir el favoritismo y protección que recibe el español, quien aunque ha dicho estar enamorado de Ferka y tener una relación sentimental con ella, al parecer eso sería un engaño.

¿Jorge Losa sostiene una relación amorosa con la productora de La Casa de los Famosos México?

Ahora cada vez son más las personas que consideran que el programa de Televisa es un “reality sin vergüenza”, ya que la producción ni se toma la molestia de aparentar que Jorge Losa es el "protegido" del show.

Y es que esta teoría ha ido creciendo luego de que el español obtuvo el liderazgo de la semana en dos ocasiones, mientras que esta semana, en la que La Barby Juárez obtuvo dicho premio, se exhibió a Jorge haciendo "trampa" para que la boxeadora pueda ganar y recompensarlo a él.

Luego de que la boxeadora se convirtiera en la líder de la semana, obtuvo el beneficio de salvar a uno de los cuatro nominados, quienes tras la gala de nominación quedaron de la siguiente manera: Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Bárbara Torres y Jorge Losa; como era de imaginarse, La Barby salvó al español.

Pero internautas se mostraron muy molestos con la decisión que tomó la boxeadora, fue por ello que los usuarios decidieron demostrar porqué hay un marcado favoritismo.

No obstante, la razón de que Jorge siempre se vea beneficiado es porque supuestamente sostiene un romance secreto con la productora del reality show, Rosa María Noguerón.

Y la prueba para afirmar esta idea es algo real, ha sido una foto filtrada en la que están juntos Jorge Losa y Rosa María. Pero a esa imagen también habría que sumarle un comentario que el habitante de La Casa dejó en una publicación de Instagram de la productora, y una serie de vídeos que se han viralizado en TikTok, Twitter y otras redes.

Si bien en la fotografía no se muestra en una pose ni actitud comprometedora, en los vídeos filtrados las cosas sí cambian, pues en uno se muestra como supuestamente, Rosa María Noguerón visitó a Jorge dentro de La Casa de los Famosos México.

Mientras que en otro clip, las declaraciones que da la productora han hecho pensar a algunos que realmente tiene una predilección por el español, a quien muchos desconocían antes de entrar al programa.

La productora dice que no es la casa de Wendy, la rebaja y dice que sin los demás famosos ella no brilla...

uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21@LaWendyGuevara @noticiaswendy pic.twitter.com/GNwiFaoLdo — CABALLEROuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@caballerokos) July 15, 2023

¿Ferka sabe de la "relación" entre la productora de La Casa de los Famosos México y Jorge Losa?

Hasta ahora, Jorge no se ha podido defender ni pronunciar sobre el presunto romance que sostiene con la productora del reality show en el que se encuentra participando.

Sin embargo, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, ha salió en defensa de su supuesta pareja sentimental.

Niurka acaba de decir puras verdades sobre la relación de Ferka y Jorge y sobre lo lleva y trae que es Apio, me encanta que Ferka está calladita y soportando jajaja #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/GH2ubexihE — ? (@hwangtaehyunjin) July 10, 2023

Fue en entrevista con el programa de espectáculos, Chisme No Like, que la exparticipante del programa de Televisa afirmó que el español no tiene ninguna relación con Rosa María Noguerón.

Incluso, Ferka destacó el profesionalismo con el que la productora ha actuado pese a los diversos señalamientos de que el programa es un fraude.

La productora de la casa de los famosos México se quiere quedar con los 4 millones y con la reata de Jorge losa y joder a Wendy pic.twitter.com/AseGlRptok — Veronica Alvizo (@VeronicaAlviz10) July 15, 2023

De acuerdo con la actriz, el éxito de Jorge Losa es lo que ha despertado la envidia y el resentimiento de ciertas personas, quienes evidentemente apoyan a otros participantes.

“Es una tipaza muy profesional. No hay nada entre ellos”, afirmó Ferka.

Y agregó: “No les gusta ver brillar a los demás. La envidia les corroe. Comienzan a inventar historias sobre la productora, pero nadie está protegido, bueno, excepto alguien que sí lo es, pero en esta ocasión Jorge está ganando por su propio esfuerzo”, concluyó la también exconcursante de Guerreros 2020.

