La Casa de los Famosos México. Niurka afirma que Wendy Guevara será la eliminada

CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka una vez más generó revuelo al afirmar que en esta próxima gala de eliminación que se llevará al cabo este domingo 16 de julio la persona que se convertirá en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México sin duda alguna será Wendy Guevara.

La polémica vedette mediante una serie de vídeos volvió a destacar el supuesto fraude que la producción del programa está realizando, y aprovechando este controversial tema indicó que la integrante de ''Las Perdidas'' se convertirá en la sexta expulsada y en la primera integrante del 'Team Infierno' que deja el reality show.

La Casa de los Famosos México. ¿Por qué Niurka afirma que Wendy Guevara será eliminada?

La nominación de la influencer transexual generó la sorpresa y el enojo de varios internautas, quien semana a semana han externado su apoyo a Wendy, pues quieren verla como la gran ganadora del programa de Televisa. Sin embargo, ahora que se encuentra en la cuerda floja, mucho se ha dicho sobre su posible salida.

Niurka, quien ha dicho apoyar a Wendy —aunque está algo harta de que se haga a la ''mustia"— se unió a los seguidores de la originaria de Guanajuato, quienes han viralizado varios clips en los que la influencer confesó que la producción le informó antes de entrar al reality que ella saldría en la semana seis.

Ósea como? Si existía una lista? Se van a atrever a sacarla? Ella es la del raiting ! Que opinan? #LaCasaDeLosFamosoMx #TeamInfierno #WendyGuevara #LacasadelosfamososMx pic.twitter.com/9LFjPLSkWc — yuru makeup (@Yurumkup) July 14, 2023

Fue tras estos audiovisuales que mediante sus historias de Instagram, la cubana señaló que la producción podría meter “mano negra” para sacar a Wendy Guevara.

Asimismo, la también actriz y cantante compartió una publicación en la que se anuncia que, presuntamente, la infleuncer transexual se presentará en la Guelaguetza 2023 que tendrá lugar en Oaxaca en los próximos días.

“Según ella [Wendy] nos contó, allí en la casa, platicándolo con el 'Team infierno', que alguien de la producción le había dicho que podía salir en la sexta semana. De cualquier manera, debe seguir yendo a las galas, en caso de que así fuera”, detalló la vedette en un clip.

¡Esta ronda de nominaciones cara a cara se puso SAL-VA-JE! Esto podría cambiar el rumbo de la casa uD83DuDE08uD83DuDC40uD83DuDD25#LaCasaDeLosFamososMx



Recuerda que las votaciones inician al comienzo de la pre-gala y terminan al cierre de la post-gala uD83DuDE09 pic.twitter.com/nzLyqapZdb — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 13, 2023

Asimismo, la también apodada ‘Mujer Escándalo’ lamentó que la producción haya hecho desde el inicio del reality, y que la audiencia fuera “débil” y no hiciera nada por detener esto.

“Según lo que he visto, tiene fecha. Qué triste, no queremos que Wendy se vaya. No lo esperábamos, nos sorprendió realmente que saliera nominada. Una prueba más de la manipulación de la producción, que lo tiene todo fríamente calculado”, expresó la polémica cubana.

Esto es mentira!! La Niurka culebra solo quiere que dejemos de votar por Wendy!! Wendy no sale!! uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDC4AuD83CuDFFC#LCDLFMX #TeamWendy #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/an9ZWlAdQ9 — uD835uDE71uD835uDE70uD835uDE82uD835uDE77 uD83DuDC19uD83DuDC1A (@bashlitos) July 14, 2023

Página oficial de Wendy Guevara desmiente lo dicho por Niurka sobre la eliminación de la integrante de ''Las Perdidas"

Luego del revuelo que se desató en redes sociales, por las publicaciones que hizo Niurka, en las que afirmó que Wendy Guevara saldrá de La Casa de los Famosos México porque así estaba pactado con la producción y, por motivos de trabajo, pues tiene una presentación en la Guelaguetza 2023, la página oficial de la influencer desmintió a la vedette.

De acuerdo con el sitio oficial de la integrante de ''Las Perdidas", Wendy no tiene programado ningún evento los próximos días.

Y aunque no se dio más detalles del por qué la propia influencer dijo que la producción le advirtió que saldría en la sexta semana, la representación de Wendy Guevara se limitó a recordarle a sus fans que voten por ella para que pueda permanecer en el reality de Televisa.

La agencia que maneja a mi Wenchis ya confirmó que es mentira lo que Niurka, cuello de gallina viejaaaa subió a su estado!! No le hagan caso y voten solamente por Wendy!! uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDC4AuD83CuDFFC#LCDLFMX #TeamWendy #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/lfICS51Ta7 pic.twitter.com/h6NKOoWv29 — uD835uDE71uD835uDE70uD835uDE82uD835uDE77 uD83DuDC19uD83DuDC1A (@bashlitos) July 14, 2023

No obstante, tras esta publicación en la que se desmintió a Niurka, internautas arremetieron en contra de la cubana, pues señalaron que su apoyo es falso, y al igual que cuando la insultó y le dijo que actuaba como una "mustia", solo intentó distraer a las personas para que la guanajuatense salga del show.

Niurka propone que la gente deje de ver La Casa de los Famosos por ser un fraude

Debido a que Emilio Osorio, el hijo de Niurka se encuentra participante en La Casa de los Famosos México, la actriz ha estado muy al pendiente del reality show, y ahora que se ha filtrado en redes sociales presuntas pruebas con la que se demostraría el favoritismo hacía Jorge Losa, una vez más arremetió contra la producción del programa de Televisa.

Sin embargo, ahora Niurka fue más lejos, pues consideró inaudito que La Barby Juárez haya hecho trampa, al decirle a Jorge en reiteradas ocasiones que lo salvaría, y que al final lo hiciera y la producción no anulará esta decisión.

Niurka está pidiendo a la gente quitar su sub de #ViXPremium por FRAUDE jaja No bueno, esta señora ya perdió el eje y las cabras se le van al monte gacho#LaCasaDeLosFamosoMexico pic.twitter.com/s9iQ8V8alC — uD83DuDE3CChismecitoChannel (@ChismecitoC) July 14, 2023

Es por ello que la cubana mencionó que una forma de “detener” el presunto fraude dentro de La Casa de los Famosos México era dejando de ver las galas, así como también cancelar la suscripción a VIX+, la plataforma donde se ve el famoso 24/7 del show.

“Todo está en manos de ustedes. Necesitan organizarse, necesitan sentir verdaderamente ese poder, experimentarlo. Ustedes tienen el poder, pero les gana la pasión por seguir viéndolos. No tienen el poder de apagar la televisión y demostrar que ustedes mandan. La producción sabe que son débiles”, sostuvo la cubana.

Qué tal la niurka incitando al público a joder el programa, ya saquen al hijo para que deje de joder @eazcarraga @Televisa @ronogueron @kmiret #LacasadelosfamososMx pic.twitter.com/YGmglDkAyq — Lord Peña (@LuisPea77378920) July 15, 2023

Cabe destacar que la mamá de Emilio Osorio también propuso "tumbar" a exparticipantes del programa de Televisa como Sofía Rivera Torres, Ferka y Raquel Bigorra, quienes han mostrado su apoyo a Jorge Losa el presunto "protegido".

Cuando creí que Niurka no podría caer más bajo @OfficialNiurka



Incitando a que denuncien las cuentas de los participantes, entre ellos @SofiaRiveraT @Ferka @jorgelosaactor y todavía culpa a la producción cuando es ella la que celebra este tipo de actos. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/pwUYXqaQir — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 14, 2023

