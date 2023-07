Shakira podría demandar a Clara Chía tras fuertes groserías e insultos a la cantante

Shakira, Piqué y Clara Chía de nueva cuenta se encuentran en medio de la polémica luego de que al parecer, la cantante colombiana habría amenazado a la novia de Gerard y sus amigas de emprender acciones legales sino paraban los insultos y groserías hacia ella.

Cabe mencionar que además, la joven de 22 años no la estaría pasando nada bien, pues Sasha y Milan, hijos de Shakira y Piqué no tendrían una buena relación con ella, además de que la conocen como una simple empleada de su padre, por lo que aún no saben que sostienen una relación. Aquí los detalles.

Shakira demandaría a Clara Chía por insultarla

De acuerdo con la prensa internacional, Shakira estaría a nada de emprender acciones legales y demandar a Clara Chía Marti, novia de Piqué con quien le fue infiel.

Según la información, la cantante colombiana se habría enterado de los apodos que tiene la joven y sus amigas para referirse a ella y esto no fue de su total agrado, por su puesto. Clara y su círculo cercano se refieren a shak con nombres despectivos como "bruja", "menopáusica" y "vieja".

Fue tal la molestia de la intérprete de "Copa vacía" que le advirtió a Piqué que mejor detuviera dichos ataques o si no demandará a Clara Chía junto con sus demás compañeras. Hasta el momento la ganadora de Grammys no se ha pronunciado al respecto ni confirmado o desmentido tal información.

Hijos de Shakira y Piqué no se llevarían con Clara Chía; ella está incómoda

Luego del acuerdo legal al que llegaron Shakira y Piqué por sus hijos, la dinámica entre ambos famosos con Sasha y Milan cambió bastante, pues no solo ellos se mudaron con su madre a Miami, sino que también el exfutbolista del Barcelona iría a Estados Unidos para ver a los niños e incluso se los podría llevar a Barcelona en los períodos vacacionales.

Ante tal decisión, Clara Chía Marti no estaría nada contente, pues ella también tuvo que modificar su rutina al estar ya viviendo con Gerard, esto porque, cada que ellos visitan el departamento de su papá, la joven de 22 años tendría que salirse de la propiedad durante esos días y mudarse con sus padres, ya que ni Sasha ni Milan la ubican como la novia de Gerard.

De acuerdo con diversos medios españoles, Clara se sentiría incómoda con la situación, pues no le gusta tener que dejar su espacio para que los pequeños disfruten su tiempo con su padre.

“Chía entiende perfectamente que Piqué tiene a sus hijos y respeta que sean una prioridad en su vida y el acuerdo al que llegó con su ex, pero lleva muy mal el tener que salir del piso de su pareja cuando los niños vienen. Durante estos días, la joven regresa a casa de sus padres, lo que provoca una situación incómoda y nada agradable para ella”,

Además de eso, hace unos días se dio a conocer que, supuestamente, los hijos de Shakira y Piqué se refieren a ella como “la empleada de papá”, y esto tampoco la haría del todo feliz.