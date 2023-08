Apio Quijano y conductor de La Casa de los Famosos México se pelean en programa en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.— Este pasado domingo 30 de julio se llevó al cabo la gala de nominación y el ambiente se tornó muy tenso y áspero, pues dentro y fuera de La Casa de los Famosos México se suscitaron peleas que han dado mucho de qué hablar. Tal es el caso del encontronazo entre Apio Quijano y Mauricio Garza, quienes en plena transmisión protagonizan una fuerte discusión.

Así fue la pelea entre Apio Quijano y Mauricio Garza en la transmisión de La Casa de los Famosos México

Fue durante la Post Gala transmitida en ViX+, y luego de que Jorge Losa se convirtiera en el octavo eliminado del reality show que las coas se salieron de control, pues Mauricio Garza, y Apio Quijano protagonizaron una fuerte pelea que casi provoca que el integrante de Kabah casi se tenga que retirar del foro.

Y es que los ánimos entre el conductor de TV y el exintegrante de La Casa se habrían calentado, pues cuando se le preguntó algo a Apio, el también actor lo interrumpió sin motivo alguno justificándose de que tenía una aportación que realizar, sin embargo, no emitió un comentario válido o que realmente no pudiera esperar a que Quijano finalizará su declaración.

“Ya estaba hablando y me interrumpiste para una tontería, ¿es en serio? ¿Cómo sigues trabajando aquí, Mauricio?”, dijo el exparticipante del programa de Televisa. A lo que el también humorista respondió: “No, espérate. Me refería del cielo, del cielo. ¿Por qué quedó uno solo contra cinco? Algo bueno hicieron en el cielo”, respondió entre risas el conductor, para luego "fingir" estar confundido sobre el comentario que iba a realizar y por el cual interrumpió al cantante.

Sin embargo, Apio procedió a cuestionar la interrupción: “Ay, Mauricio ya, ¿para eso me invitaron aquí?”, a lo que el protagonista de la serie "40 y 20" una vez más contestó de una manera tajante y dejando ver que no habría marcha atrás para conseguir paz: “Si te quieres ir te puedes ir. A mí no me van a andar amenazando, la verdad”.

Debido a que ambos ya estaban a la defensiva y ''lanzándose'' el uno sobre el otro, Cecilia Galiano intentó frenar la disputa, pero ambos mantuvieron su postura de seguir discutiendo.

La tensión del momento generó que el intérprete de "La Calle de las Sirenas" amenazara con retirarse del foro tras la insinuación del conductor de que lo haga: “Desde la primera vez que viniste aquí llegaste amenazándome”, le reclamó Garza a Quijano.

Ante esto Apio le señaló porque su supuesta mala actitud: “¿Por qué lo hice? Porque tú hablaste mal de mi, Mauricio”, explicó el cantante por las supuestas críticas que el conductor de las Post Galas ha realizado sobre el exhabitante en La Casa de los Famosos México y lo que ha ocurrido desde que fue expulsado del reality show de Televisa.

Finalmente, Mauricio Garza terminó afirmando que el integrante de Kabah tenía que tolerar las críticas, pues para ello estaba en un reality: “Tú estás en un juego en el que te expones a eso y yo soy el conductor, amor. Yo por eso no entré ahí. Yo por eso no entre ahí, uno porque no me interesa y dos porque tú estás en un juego en donde te expones a eso”, despotricó Mauricio Garza contra Apio Quijano.

Tras ese comentario, Cecilia Galiano nuevamente intervino para poner fin a la discusión y casi rogarle a Apio Quijano que se quedará en el foro y que ya no siguiera peleando con Mauricio Garza.

En redes sociales, la acalorada pelea entre el exintegrante de La Casa y el conductor del programa ha generado las opiniones divididas, aunque en su mayoría le han dado la razón al cantante, y han emitido una dura crítica contra el conductor quien no se ha pronunciado hasta el momento sobre lo ocurrido.

