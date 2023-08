Daniel Bisogno se encuentra en medio de la polémica luego de que fuera detenido por la policía por conducir borracho y a exceso de velocidad; el conductor de Ventaneando estaba con su nuevo novio y para que los dejaran ir decidió darles "mordida".

Recordemos que hace aproximadamente un mes, Bisogno estuvo al borde de la muerte luego de que se le reventaran unas várices en el esófago; rumores apuntaron a que el presentador tenía cirrosis debido a su presunto problema de alcoholismo pero fue él quien lo desmintió, sin embargo, aclaró que debía cuidar su alimentación y evitar ese tipo de bebidas para no comprometer más su salud, ahora tal parece que no lo está cumpliendo. Esto fue lo que pasó.

Daniel Bisogno fue detenido por la policía; estaba borracho y con su novio

Fue en la emisión más reciente de "Chisme no like" que Javier Ceriani y Elisa Beristain exhibieron a Daniel Bisogno tras ser captado en un antro en la CDMX con un grupo de jovencitos, de los cuales, uno de ellos sería su nuevo novio, pues se les vio muy juntos y en medio de besos y abrazos, además de que salieron juntos del lugar.

"Pudimos percatarnos que hay una relación con uno de ellos, había un jovencito abrazándole y según lo que nos dijo nuestro paparazzi, la relación con este joven fue de beso, abrazo y apapacho", comentaron

Daniel Bisogno ya tendría nuevo novio

Por su parte, Javier Ceriani mencionó que el conductor de Ventaneando pagó la millonaria cuenta la cual fueron más de $1,300 dólares, además de que compró dos botellas de champagne para festejar.

"Además, borracho empieza a conducir a alta velocidad, con la música a todo lo que da y lo agarró la policía a Bisogno... Estaba con su jovencito", menciona.

Daniel Bisogno fue detenido por la policía tras conducir alcoholizado con su nuevo novio

Si embargo, de acuerdo con la información revelado, Daniel Bisogno fue liberado por los policías debido a que les dio dinero, mejor conocido como "mordida", además de que en el vídeo se aprecia como las autoridades se dan cuenta de que es un famoso y le piden una fotografía, a lo que amablemente él accedió y los dejaron ir.

"El lugar fue en 'El Colmillo' de Polanco, lo dejaron ir, pero les podemos decir que le dio mordida a los policías... pero vimos que se pasa por el arco del triunfo su enfermedad porque el señor no puede tomar alcohol", señalan los conductores.

Cabe mencionar que cuando se dio a conocer la noticia sobre el grave estado de salud de Daniel Bisogno y que se encontraba hospitalizado, los conductores de "Chisme no like" aseguraron haber tenido acceso al expediente médico del presentador y afirmaron que padecía cirrosis hepática descompensada por hígado graso, aunque por ahora esto no está confirmado.

Asimismo, se desconoce hasta el momento cuál es la opinión o reacción de Pati Chapoy, pues fue la conductora quien, de manera directa le pidió a su compañero de trabajo enfocarse en recuperarse y le recomendó cambiar de amistades, pues lo que le pasó no fue cualquier cosa.