Eduardo Verástegui interrumpe entrevista con Jorge Ramos para rezar

EE.UU.— Eduardo Verástegui, en más de una ocasión ha profesado su religión católica ante el ojo público, pero el actor habría llevado a los extremos su culto a Dios, puesto que recientemente, el exactor se viralizó en redes sociales tras interrumpir una entrevista con Jorge Ramos para rezar por él.

Así fue como Eduardo Verástegui interrumpió su entrevista con Jorge Ramos

Fue el pasado 3 de julio durante la emisión del noticiero "Al punto", en el que excantante y ahora político acudió al programa conducido por Ramos, para conversar sobre sus aspiraciones como candidato a la Presidencia de México en 2024. Pero al cabo de unos minutos pausó la entrevista en vivo para rezar por el periodista.

Eduardo Verástegui reza por conocido periodista en programa en vivo

De acuerdo con lo mostrado en un vídeo, cuando Jorge cuestiona a Verástegui sobre sus pasos rumbo a las elecciones presidenciales 2024, el actor reveló que aún está pensado si decide o no lanzarse a la contienda, por lo que de momento no hay una fecha en la que pueda darse el anuncio oficial.

Sin embargo, en medio de la charla, Eduardo comentó que compartió un mensaje en Twitter "invitando a la gente, al pueblo de Dios..." a algo que no mencionó, pues tras mencionar dicha frase, se dirigió al presentador de noticias para señalarle que no era un hombre creyente de la fe católica.

Eduardo Verástegui detiene entrevista y se pone a rezar por Jorge Ramos

Por lo que ante este comentario, Jorge Ramos le aclaró que era agnóstico, pero que le gustaría "tener la fe que posee Verástegui".

"Subí un Twitter hace unos días, invitando a la gente, al pueblo de Dios… Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho", puntualizó el excantante de Kairo.

Sin previo aviso, Eduardo Verástegui interrumpe entrevista y se pone a rezar por Jorge Ramos en plena transmisión en vivo

A lo que el periodista agregó: "Quisiera tener la certeza, pero no la tengo, Quisiera tener tu fe, pero no la tengo". Tras las palabras de Ramos, Eduardo Verástegui comenzó a rezar una oración en benefició del comunicador.

"Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos, bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar", mencionó el también exmodelo en plena entrevista.

En plena entrevista con Jorge Ramos, el actor que quiere ser Presidente de México, Eduardo Verástegui se puso a rezar por el conductor, por su familia y por todos los del programa. pic.twitter.com/levGysToHx — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 5, 2023

Tras finalizar su oración, el exactor del melodrama "Amigas y Rivales", Jorge Ramos señaló que respeta totalmente la religión del ahora político. Fue así como Eduardo Verástegui insistió en que era "quería que el periodista viviera la fe".

"Es una gracia, yo soy católico por la gracia de Dios. Yo quiero que vivas esa fe, Jorge, porque te conozco, eres una persona entregada a su trabajo, te preocupas por los demás, actúas mejor que muchos católicos que se dicen ser católicos y no hacen ni la mitad de lo que tú haces, entonces no me imaginaría lo que tú harías con la ayuda de Dios", expresó Verástegui.

Estimado @jorgeramosnews, muchas gracias por esta entrevista que, sin duda alguna, fue al punto. @SOFMovie2023 pic.twitter.com/r4TrHAk5Yj — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 3, 2023

Finalmente, la entrevista concluyó con el entrevistado prometiéndole a Jorge Ramos sería uno de los primeros en saber si se anima a lanzarse por la Presidencia, y aclaró que lo haría por la vía independiente, ya que se dijo cansado de los partidos políticos, pues son “el mismo pan y circo”.

Como era de imaginarse, este inusual momento se viralizó en redes sociales, donde internautas calificaron el momento como "bochornoso" e "incómodo". Asimismo, usuarios criticaron la acción del exactor, pues consideraron que él no respetó la labor del periodista e incluso intentó ridiculizarlo.

