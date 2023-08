CIUDAD DE MÉXICO.— La Casa de los Famosos México, pese a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto el programa y el presunto fraude que hasta ahora está llevando al cabo la producción, se ha convertido en uno de los proyectos más exitosos de Televisa, es por ello, que la televisora de San Ángel estaría pensando en "replicar" la fórmula.

A semanas de finalizar la primera temporada del reality en su versión México, en redes sociales ya se ha filtrado una lista con los presuntos participantes que podría formar parte de la segunda edición.

¡@NicolaPorcella es el primer habitante en asegurar su lugar en la gran final de #LaCasaDeLosFamososMx! uD83EuDD29uD83CuDF96?? pic.twitter.com/Phv9hOkUlI — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 1, 2023

Filtran a los participantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ¿quiénes serán?

Mediante un vídeo, compartido en TikTok se revelaron los nombres de los supuestos nuevos habitantes famosos, quienes pasarán casi dos meses encerrados en una casa, luchando por llegar a la gran final y convertirse en el o la ganadora del premio de los cuatro 4 millones de pesos.

Al igual que la lista filtrada hace semanas, y en la que presuntamente se dio a conocer al ganador, los finalistas y el orden de cómo iría siendo eliminado cada habitante de esta primera temporada; esta información no ha sido confirmada por la productora Rosa María Noguerón Hernández ni la producción, por lo que también podría ser solo un rumor.

No obstante, aunque la filtración no es información verificada, esto no no ha impedido que se genere revuelo, pues internautas han reaccionado y comentado la lista con los presuntos nombres de los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos.

Asimismo, han señalado que iniciar una nueva temporada resultaría demasiado pronto y por ende, ya no tendría el mismo éxito, mientras que algunos internautas optaron por destacar que 'Team Infierno' solo hay uno y será muy difícil tratar de replicar su éxito.

¿Quiénes serían los nuevos participantes de La Casa de los Famosos México?

Lorena Herrera

Macky González

Michelle Vieth

Daniela Alexis 'Bebeshita'

Lorena de la Garza

Herly RG

Jenny García

Eleazar Gómez

Karla Díaz

Mauricio Mancera

Ricardo Peralta

Kunno

Gabriel Soto

Adrián Di Monte

Agus Fernández

Julio Ron

Cabe señalar que, de acuerdo con el usuario identificado como Mauro Rooms Miranda (y quien publicó el polémico vídeo en TikTok) para la segunda temporada de La Casa de los Famosos México serían 16 participantes en total, a diferencia de la primera edición, la cual constó de 14 habitantes.

