Quién es Sasha Montenegro: dónde está y de qué vive

Quizá Maribel Guardia es una de las actrices más conocidas y vigentes del llamado cine de ficheras, que fue tan popular en el arte fílmico mexicano, donde a través de la pantalla desfilaron hermosas mujeres que dejaban a más de uno sin respiración ante la expresión de su sexualidad.

Una de las actrices más populares de los 70's y 80's, que logró seducir con su encanto no solo a los espectadores, sino al propio expresidente José López Portillo, fue Sasha Montenegro.

Aunque tenía estudios en periodismo y consideraba que el cine de ficheras no era lo mejor que México podía ofrecer al séptimo arte, las críticas y polémicas que envolvieron a Sasha Montenegro tuvieron más relación con la política que el espectáculo, tal y como han experimentado otras actrices que se han relacionado con politicos, como es el caso de Anahí y Angélica Rivera.

A Shasha Montenegro la cultura popular la ha condenado por presuntamente beneficiarse durante el mandato de José López Portillo, con quien contrajo nupcias en 1991 por lo civil y en el 2000 por la iglesia católica, un mes después de la muerte de la primera esposa del expresidente Carmen Romano, madre de sus tres hijos mayores. Entonces López Portillo tenía 79 años y cinco hijos, dos de ellos con la actriz, de forma extramarital.

¿Quién es Sasha Montenegro?

La mujer de la mirada felina, nació en Bari, Italia, el 20 de enero de 1946, bajo el nombre de Aleksandra Acimovic Popovic. Sus padres fueron Zivojin Acimovic y Silvia Popovic, migrantes de Yugoslavia. La familia de la actriz pertenecía a la aristocracia de Montenegro, lo que derivaría años después en su nombre artístico.

Aún siendo niña, su familia se mudó a Mendoza, Argentina, donde su padre falleció. Su madre volvió a contraer nupcias con un empresario argentino que el apoyó con sus estudios de ballet y periodismo.

Sasha Montenegro logró conquistar a varios con su belleza. Foto vía Internet

En 1969 realizaría un viaje, sola, a México, donde fue descubierta por Blanca Estela Limón, quien sería su representante. La mujer le ofreció un papel en la película "Un sueño de amor", que la entonces joven de 23 años aceptó, para no volver a Argentina.

"Normalmente no veo mis películas porque no me satisfacen, yo no sé si a estas películas se les puede llamar malas o buenas, pero no son joyas de la cinematografía, tienen su valor desde el momento en que están redituando fuertes cantidades de dinero, pero no las veo porque sí me molestan un poco", reveló la actriz en una entrevista con Ricardo Rocha en 1982 que cita El Universal.

Si bien en la pantalla se mostraba seductora, fuera de ella, Sasha Montenegro era una mujer sobria y de gran porte, que lucía elegante en cada entrevista con vestidos de entalle y negros.

Sin duda uno de los escándalos que marcaron su carrera fue su relación con José López Portillo, a quien conoció durante una gira en España, en 1984. Al año siguiente la pareja recibía a su hija Nabila y en 1990 darían la bienvenida a Alexander.

Tras llegar al altar con el exmandatario, Sasha Montenegro inició el proceso de divorcio tan solo unos años después, cuando la salud de López Portillo comenzó a deteriorarse a causa del cáncer. No obstante, al fallecer éste le dejó su pensión presidencial a tan solo 4 años de haberse dado el sí frente a un altar. Imagen de la boda entre José López Portillo, expresidente de México, y Sasha Montenegro. Foto vía Internet

¿Sasha Montenegro sigue viva? Dónde está y de qué vive

Sasha Montenegro actualmente tiene 76 años de edad y se dice que tiene su residencia en Cuernavaca.

Como se mencionó líneas arriba, al no concretarse su divorcio, la actriz quedó pensionada como viuda de José López Portillo, por lo que hasta antes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (que eliminó esta prestación para los expresidentes) se sabe que recibía un millón 688 mil 736 pesos como concepto del 50 por ciento de pensión. Imagen de la pensión que recibía Sasha Montenegro como viuda de José López Potillo. Foto vía El Sofá Mx

No obstante, cabe recordar que la actriz contaba con una amplia trayectoria fílmica que incluye títulos como "Santo vs. la magia negra" (1973), "Fe, Esperanza y Caridad" (1974), "Bellas de noche" (1975), "La vida difícil de una mujer fácil" (1977), "¡Oye Salomé!" (1978) y "Muñecas de medianoche" (1979), entre otras. Además de varias obras de teatro y apariciones en portadas de revista.

La última aparición pública de Sasha Montenegro fue en 2018 para el programa "Hoy", desde entonces se dice que la mujer se retiró del espectáculo y tendría su residencia en Cuernavaca, donde viviría de sus ahorros, pues se le desconoce otro tipo de ingresos.