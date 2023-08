Wendy Guevara ''humilla'' a Jorge Losa en plena emisión de La Casa de los Famosos México

Jorge: no me dió risa

Wendy: pero a nosotros siiii

Sergio: no era de comedia era de drama

Jorge: para ser la primera demasiado deplorable

Wendy: como tu papel de conductora

Poncho: jajajajajajajja

JAJAJAJA ES BIEN MAMONA LA AMO#LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/DtuSkAsGGT