Eleazar Gómez, tras estar en la cárcel, se ''casará'' con exnovia de Peso Pluma

CIUDAD DE MÉXICO.— Eleazar Gómez fue detenido y acusado de violencia doméstica en contra de hace tres años, pero tal parece que ese gran bache en su vida ha quedado atrás, pues además de retomar su carrera artística también se ha dado una nueva oportunidad en el amor, y por segunda ocasión se ha comprometido.

O, eso es lo que se reveló en un conocido programa de espectáculos, mismo en el que se indicó que el actor le ha pedido matrimonio a su actual novia y tras ello estarían próximos a casarse.

¿Eleazar Gómez se va a casa tras estar en la cárcel por golpear a su exnovia?

El también intérprete de "No me puede olvidar" hace un par de años atrás protagonizó un tremendo escándalo, pues tras pedirle matrimonio a la modelo 'Tefi' Valenzuela, se le fue a los golpes. La peruana lo denunció y el actor tuvo que pasar varios meses en la cárcel.

Sin embargo, tras ese altercado, nuevamente se enamoró al grado de considerar a su actual novia como la persona con quien quiere llegar al altar.

Y es que de acuerdo con el programa de espectáculos, Chisme No Like, el exnovio de Danna Paola tendría planes de casarse con una joven influencer, quien habría sido novia del cantante Peso Pluma.

¿Quién es la novio de Eleazar Gómez, con quien quiere casarse pronto?

Según los presentadores del show transmitido por YouTube, Eleazar Gómez ya le habría pedido matrimonio a la también exparticipante del programa Enamorándonos: Jeni de la Vega.

"Una nueva pareja se casa, atención todas las ex de Eleazar Gómez y atención a la novia que va a llegar al altar, las advertencias de 'Chisme No Like', y de las otras que hablaron, porque estamos en condiciones de confirmar que llegarán al altar, ella de blanco, se casan Eleazar Gómez y Jeni de la Vega", mencionó Javier Ceriani.

Asimismo, el comunicador argentino, añadió que la boda sería más pronto de lo que muchos creen.

"Jeni de la Vega le va a dar el sí a Eleazar Gómez en breve, en días, hay casamiento, va a haber casamiento... Jeni tuvo una relación turbulenta con Peso Pluma y ahora está con Eleazar Gómez, las dos tienen carácter", puntualizó el argentino.

Cabe destacar que, luego de que el actor fue liberado el 26 de marzo de 2021, luego de que se declaró culpable de los cargos de violencia doméstica, y se le ordenó pagar una multa de 420 mil pesos, además de cumplir con un periodo de libertad condicional de tres años, su regreso a la farándula ha sido complicado, pero en el amor le ido mejor.

