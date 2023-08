Anahí revela que no escucha nada tras accidente de oído: ''Lo sufro mucho'' (VÍDEO)

La gira de RBD ya comenzó sin embargo, no todo está tan bien como parece, pues Anahí confirmó que aún no escucha nada de su oído derecho luego de que hace poco más de un mes sufriera una perforación de tímpano.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz que interpretó a la icónica "Mia Colucci" confirmó que está haciendo lo mejor que puede para cumplir con los conciertos pero no es nada fácil y siente mucho dolor por momentos.

"Ay, no oigo nada. Ayer la sufrí mucho. Se notó mucho, ¿verdad?, que estaba agarrándome… Cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”, dijo Anahí.