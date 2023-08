¿Quién sale hoy de la Casa de los Famosos México? Filtran al eliminado del 6 de agosto

La Casa de los Famosos México tendrá a un eliminado hoy y es el último antes de la gran final. Estos días, tras la salida de Jorge Losa, el "team Infierno" se mantiene prácticamente intacto, sin embargo, algunos usuarios afirman que la mayoría ya tiene su estrategia bien definida y que, Sergio Mayer y Poncho de Nigris solo se están aprovechando de Wendy Guevara al igual que Nicola Porcella. Cabe mencionar que esta semana, los nominados son: Wendy Guevara, Poncho Denigris y Barby Juárez.

¿Quién es el eliminado hoy en La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con información que circula en internet, el eliminado hoy en La Casa de los Famosos México es Barby Juárez. La boxeadora es en este momento la menos querida dentro del reality, y es que hace unos días le llovieron críticas por los comentarios a su hija luego de que la visitara, pues le dijo que había subido de peso y que tenía que hacer ejercicio, además, no se notó nada emocionada con la sorpresa.

Por otra parte, fanáticos de LCDLFM en redes sociales no quieren que llegue a la final pues no es parte del "team infierno", además, es la única mujer que queda dentro del programa. Recordemos que esta información no está confirmada y habrá que esperar a ver la emisión para saber quién es el expulsado hoy de La Casa de los Famosos México.

La única integrante del Cielo está cerca de la final y platicó con la Jefa sobre las razones por las cuales se quiere quedar en la casa ??



Disfruta las post-galas y el 24/7 de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX Premium uD83EuDDE1

uD83DuDC49 https://t.co/yaREFDuuY8@maryjuarezcute pic.twitter.com/5GpNbNCA2S — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 6, 2023

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos México?

Aquí te dejamos la lista completa de los habitantes de la casa de los famosos México 2023; recuerda que ya van ocho eliminados: Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka, Raquel Bigorra, Paul Stanley, Bárbara Torres, Apio Quijano y Jorge Losa.

Wendy Guevara

Paul Stanley

Raquel Bigorra

Emilio Osorio

Poncho de Nigris

Sofía Rivera Torres

Jorge Losa

Sergio Mayer

Mariana ‘Barby’ Juárez

Nicola Porcella

Apio Quijano

Ferka

Marie Claire Harp

Bárbara Torres

.@NicolaPorcella de plano no logra ablandar el cora de la Wenchis uD83DuDE02uD83DuDC98



Disfruta el 24/7 de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX Premium uD83EuDDE1

uD83DuDC49 https://t.co/yaREFDtX8A@soywendyguevara pic.twitter.com/Ho15cCHHMb — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 5, 2023

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México?

Para votar por tu favorito en La Casa de los famosos debes saber que las votaciones solo son en las pregalas, galas y postgalas, desde el miércoles, luego de que se dan a conocer las nominaciones.

Lo único que debes hacer es entrar a la página oficial del programa (haz clic aquí) o escanear el código QR que aparecerá en la televisión.

Sólo se puede votar una vez, pero si cuentas con suscripción a Vix+, tienes derecho a emitir tu voto hasta 10 veces por tu favorito y así hacer que se quede dentro del programa.

¿Cuándo y dónde ver La Casa de los Famosos México EN VIVO?

Puedes ver La Casa de los Famosos México en vivo de lunes a viernes a través de Vix+ con el streaming 24/7. Los domingos se llevan a cabo las galas de eliminación a las 8:30 pm (hora del centro de México).

Mientras que hay programas de lunes a viernes, a través de Canal 5, donde se pasan resúmenes de lo que ocurre en la casa. Los miércoles son las nominaciones.