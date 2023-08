Cirujano revela si es Luis Miguel o un doble; detalla por qué el cantante luce diferente

EE.UU.— El regreso de Luis Miguel a los escenarios, tras cuatro años de ausencia, se ha visto empañado por las teorías conspirativas en las que internautas señalan que el hombre que ha dado los primeros conciertos del "Tour 2023" no es el cantante sino un doble.

Y es que el aspecto físico del intérprete de "Tú o ninguna" ha desatado muchas sospechas, pues no solo su evidente reducción de tallas ha hecho que varios piensen que se trata de otra persona, también su fisionomía e incluso su voz han sido puestas en tela de juicio. Debido al revuelo que el físico del cantante ha generado, un cirujano ha decidido revelar si es el verdadero 'Luismi' quien desde el pasado 3 de agosto sube al escenario.

Presunto cirujano de Luis Miguel revela si el cantante ha usado a un doble en sus conciertos

Ante la "ola" de comentarios sobre el nuevo aspecto del cantante, el doctor Cristian Pérez Latorre, quien aseguró ser el cirujano plástico del cantante, decidió romper el silencio y hablar del gran cambio que presenta el intérprete de "Te voy a olvidar"

En entrevista con el programa de espectáculos Chisme No Like, el presunto médico de 'El Sol de México' reveló el tratamiento que supuestamente eligió Luis Miguel para lucir con un aspecto renovado y más delgado.

“Él se sometió a un tratamiento de lo que llaman lose weight o pérdida de peso, donde se ha utilizado la famosa inyección de Ozempic y Rybelsus que es lo que han utilizado en su momento las Kardashian para bajar tanto de peso”, detalló el doctor.

Asimismo, Pérez Latorre se pronunció sobre los rumores que apuntan a que el intérprete recurrió a un doble para poder cumplir con sus conciertos en su esperada gira. Sobre esta polémica el médico causó asombró, pues dejó abierta esta posibilidad.

“Obviamente cuando uno hace un descenso tan abrupto de peso y más con este tipo de productos o drogas, todo se transforma. Lo que sí no tenemos en claro, y más cuando ustedes me plantean, que es un doble… Yo estoy tratando de ver, porque yo te voy a poder contestar si es o no es cuanto lo tenga en septiembre acá [en Beverly Hills]”, expresó el cirujano.

No obstante, Cristian Pérez prefirió cambiar de tema; fue así como destapó los supuestos tratamientos estéticos a los que se ha sometido el cantante para lucir mejor.

“Luis Miguel tiene dos cirugías hechas por mí, una es la nariz y la otra es un face live de cuello, que es una pequeña cicatriz que se hace debajo del mentón”, explicó el especialista de la salud.

Finalmente, el cirujano Cristian Pérez Latorre manifestó que aunque duda de que Luis Miguel ha recurrido a un doble para realizar sus conciertos, admitió que el hombre que ha visto en algunas fotos luce muy diferente al cantante.

“Yo en la nueva foto, que ustedes me mandan, que realmente si yo tengo que discriminar esta foto que ustedes me mandaron, yo te debo decir “para mí no es”, porque la verdad veo un Luis Miguel totalmente diferente, los ojos...”, concluyó el médico.

Cabe destacar que, el doctor también reveló la millonaria cantidad que el intérprete recibe por cada uno de sus conciertos: “Hoy por hoy, tiene un contrato millonario con una productora internacional, en el cual él puso como cláusula cobrar 1 millón 800 mil dólares por cada show, tiene 70 show programados, o sea que, él hizo realmente un negocio millonario”, apunto el presunto cirujano del intérprete.

