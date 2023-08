Este es el ''modus operandi'' de los dobles de Luis Miguel; habría viajado con dos a Argentina

Luis Miguel sigue con su serie de conciertos en Argentina marcando su regreso triunfal a los escenarios. Recordemos que en este país, inauguró su gira 2023 el 2 de agosto.

Si bien su llegada generó un alboroto considerable, su notable pérdida de peso y su cambio físico al subir al escenario ha desatado una serie de opiniones entre los usuarios, pues se han creado una serie de especulaciones y teorías insinuando la posibilidad de que Luis Miguel tenga un doble o más para salir a cantar.

Ahora, en medio de los rumores, Luis Ventura, un periodista de espectáculos argentino reafirmó la hipótesis asegurando, públicamente, que el cantante aterrizó en el país junto a dos dobles. Incluso externó que no cree que fuera el Luis Miguel real quien se presentó en la primera noche en el Arena, además de la existencia de un "Operativo LM".

En un programa de América TV, el comunicador dijo:

"Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión lógicamente, porque si no alguno puede hacer la comparación", contó Ventura.

Agregó que también percibió cambios más allá de la pérdida de peso, como que sus hombros en realidad son más pequeños:

"Cuando uno hace dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, no se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con las piezas dentales", expresó.