Anahí confiesa tener una hermana peruana, ¿quién es Diana Puente?

CIUDAD DE MÉXICO.— Anahí regresó a los escenarios en compañía de los integrantes de RBD, este acontecimiento dio pie para que la cantante y actriz fuera entrevistada por el periodista Joaquín López-Dóriga, quien además de preguntarle sobre los momentos que han marcado su vida, también le cuestionó su relación con su hermana quien no es Marichelo, y que pocos conocían de su existencia.

Debido al revuelo que generó saber que la intérprete de "Salvame" tiene otra hermana, además de la esposa del hijo de Lupita D'Alessio, varios se interesaron por saber un poco más sobre quién es Diana Puente.

¿Quién es Diana Puente, la hermana peruana de Anahí que pocos conocían?

En la charla con el presentador de noticias, Anahí reveló que además de Marichelo tiene otra hermana en Perú, que se llama Diana Puente y a la que describió como “una mujer hermosa”.

Sobre esta persona, para muchos desconocida, la integrante de RBD señaló que es fruto del primer matrimonio de su padre Enrique Puente en Perú, quien intentó consolidar una carrera como cantante en aquellos años.

Asimismo, la cantante mencionó que el primer matrimonio de su papá no funcionó, por lo que cuando llegó a México se casó con Tysha Portilla, con quien tuvo a su hermana Marichelo y posteriormente nació ella.

“Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra ‘media hermana’ porque no. (Para mí) es una hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá. Se casaron y nació mi hermana Marichelo, 6 años después yo llegué a este mundo”, detalló la intérprete de "Me hipnotizas".

En la entrevista, Anahí reveló que su hermana Diana fue participante de un concurso de belleza en su natal Perú: “es una mujer hermosa” y que “fue Miss Perú”, expresó la cantante.

Por su parte medios nacionales publicaron que la media hermana de Anahí, a los 18 años participó en Miss Perú 1983 en donde logró destacar por tener el rostro más hermoso del certamen, pero no ganó el concurso. Al final quedó en cuarto lugar, pero eso no evitó que se ganara el cariño del público.

La media hermana de Anahí no volvió a algún certamen de belleza, pero en 2011 abrió su cuenta de Twitter y ahí confirmó con algunos mensajes que era familia de la cantante.

“Como veo muchas personas preguntándome, les confirmó: Sí soy Diana Hitarina Puente Hidalgo, la hermana de Anahí. Gracias”, se lee en un tuit.

Cabe destacar que, aunque para muchos fue la primera vez que Anahí confesó tener otra hermana, la realidad es que la cantante habló de ella por primera vez en 2006 cuando visitó el país: “Yo tengo una media hermana aquí en Perú, por eso toda mi familia de México vino, aprovechando el concierto. Ahora estamos todos juntitos”, indicó en aquella ocasión.

¿Anahí y su hermana peruana se llevan?

Mediante redes sociales, Diana Puente, la hermana de Anahí, ha compartido algunas fotografías en las que se puede notar que la mujer y la cantante comparten una mirada muy similar.

Sin embargo, parece no convivir mucho con Anahí y Marichelo, hijas de su padre, ya que no ha compartido fotografías con ellas. No obstante, no niegan su relación con ellas, incluso agradece que llenen de amor y apoyo a su hermanita.

Sean muy felices!Gracias por sus increibles muestras de carinio! Admirable como apoyan a mi hermana @Anahi gracias y ariba #DosHogares ! — Diana Puente Hidalgo (@Diana_PuenteH) June 7, 2011

Sobre la vida de la hermana de Anahí, se sabe que tiene una familia junto a su pareja de nombre Alfie Buchacher Zuazo, con quien tiene dos hijos. A sus 58 años, vive junto a ellos en Lima, Perú y le gusta que le digan ‘Nita’.

#FOTO Diana Puente fue una de las candidatas a "Miss Perú 1993" pic.twitter.com/MY5VHovo — PuentePortillaVargas (@FamilyPortilla) January 16, 2012

