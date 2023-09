¿Quién es Lewis Howes? El nuevo novio de Martha Higareda y ex de Yanet García

Martha Higareda y su novio Lewis Howes se comprometieron y se van a casar. En redes sociales el empresario y la actriz mexicana compartieron el emotivo momento que ya se viralizó.

Desde que inició su relación con Lewis, la también productora fue muy criticada, pues la señalaron como la culpable de que Yanet García, mejor conocida como "la chica del clima", terminara con él. Aquí te decimos quién es Lewis Howes y cómo inició la historia de amor con Martha Higareda.

¿Quién es Lewis Howes? El novio de Martha Higareda y ex de Yanet García

Lewis Howes nació en Ohio, Estados Unidos el 16 de marzo de 1983 y tiene 40 años de edad. De acuerdo a "New York Times" es uno de los autores más exitosos del país gracias a sus libros "The school of greatness" y "The mask of masculinity".

Su infancia no fue fácil, pues tuvo que soportar el divorcio de sus padres, la ida a prisión de su hermano y ser abusado sexualmente cuando apenas tenía 5 años de edad. Fue una época marcada por la depresión y donde él mismo asegura que ya no quería continuar viviendo.

Sin embargo, durante su juventud y con el objetivo de querer una vida mejor, se enfocó en los deportes y durante un tiempo jugó en el equipo de basketball de Nueva York y posteriormente se unió al equipo representativo del país, sin embargo no fue el único deporte en el que destacó, pues practicó también fútbol americano y llegó a ser receptor en la "Liga Arena Football" en donde era considerado uno de los mejores elementos.

Desafortunadamente, una lesión lo hizo detener su planes en en deporte y fue ahí dónde comenzó a desarrollarse como escritor mientras también se enfocaba en los negocios y la mercadotecnia.

Actualmente Lewis ha llegado a crear negocios en línea multimillonarios. Entre sus empresas destacan SportsNetworker, una consultora de marketing de deporte en redes sociales, Sports Executives Association, una página web para ejecutivos del mundo del deporte. También tiene un podcast en donde entrevista a estrellas y profesionales de diferentes ámbitos y de acuerdo a la plataforma Celebrity Net Worth, la fortuna de Lewis Howes equivale a 10 millones de dólares.

¿Cómo se conocieron Martha Higareda y su novio Lewis Howes?

La actriz, quien fue invitada al programa de Yordi Rosado hace un año, habló por primera vez de su relación con Lewis Howes y aclaró que ella no tuvo nada que ver entre la ruptura del empresario y su ex, Yanet García "La chica del clima". Incluso aseguró que fue él quién la buscó y ella no respondió hasta que se dio cuenta que ya no tenía ningún compromiso con nadie.

"Vi que ya no estaba con nadie y entonces le contesté, porque, bueno yo soy así... Yo estaba en Tulum y él en Playa del Carmen, entonces me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso", agregó.

Para concluir la historia, Higareda dijo que un día, cuando menos se lo esperaba, Lewis tocó a su puerta, y fue cuando se dio una oportunidad en el amor.

"Llego a la puerta de mi departamento en Tulum, cuando menos me lo esperaba, y coincidentemente tenemos vidas muy paralelas", finalizó.

Martha Higareda también le contó a Yordi que era la primera vez que hablaba de su relación con su novio Lewis Howes y que confirmaba su romance públicamente.

Martha Higareda presume su amor con Lewis Howes pese a críticas

Martha decidió presumirle a sus seguidores la relación que lleva actualmente con Lewis Howse pese a las críticas que ha generado su romance debido a la polémica que hubo con Yanet García y por supuestamente "bajarle el novio".

En sus redes sociales la famosa actriz mexicana comparte fotos al lado de su ahora prometido y siempre habla de lo bien que llevan su relación. Actualmente incluso trabajan juntos y se nota la complicidad que tienen entre ambos.

Martha Higareda y su novio Lewis Howes se van a casar; así se comprometieron

Martha Higareda dijo que "sí", la actriz mexicana se casará con su novio, Lewis Howes, luego de que le pidiera matrimonio durante una de sus presentaciones en su natal Ohio. El momento se viralizó en las redes, pues el emprendedor de 40 años le dio el anillo de compromiso a la actriz frente a un público que se emocionó al máximo.

Con un tierno beso en los labios fue como la pareja selló su compromiso, Lewis Howes se hincó frente a Martha Higareda, quien se mostró muy emocionada y sorprendida al percatarse que su novio le pediría matrimonio; el anillo, que es una pieza exclusiva, diseñada especialmente para la actriz mexicana, fue colocada en su dedo ante la euforia del público que desde sus butacas observaron el emocionante instante.

Cientos de felicitaciones han recibido tras la publicación del romántico material que ya suma miles de reproducciones; fans y colegas les han deseado lo mejor y los han felicitado por esa pedida de mano tan esperada por muchos.