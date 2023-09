CIUDAD DE MÉXICO.— Adianez Hernández por fin rompió el silencio y habló de la infidelidad que cometió mientras estuvo casada con Rodrigo Cachero. Mediante un vídeo compartido en redes sociales, la conductora de TV confirmó que le fue infiel al mejor amigo del fallecido Fernando del Solar, asimismo, la exparticipante de Survivor México se disculpó con Larisa Mendizabal y por supuesto con su ahora exesposo.

Sin embargo, antes de que la expresentador del TV se sincerara y pidiera no ser juzgada porque "se enamoró", en un programa de espectáculos se reveló la drástica decisión que tomó Adianez luego de que el actor compartiera un vídeo en el que dio a conocer que luego de 11 años de relación se separaban.

Adianez Hernández dejó la casa que vivía con Rodrigo Cachero, ¿ahora vive con el ex de Larisa Mendizabal?

Fue durante una emisión del programa Ventaneando en el que se revelaron presuntos detalles de la separación de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero.

En la charla que sostuvieron los conductores del programa de TV Azteca, estos revelaron la importante decisión que tomó la exconductora de Escape perfecto tras confirmarse que le fue infiel a su exesposo, con la expareja sentimental de Larisa Mendizabal.

Fue así como Linet Puente reveló que Adianez Hernández y Rodrigo Cachero no solo se han separado sino que ya no viven juntos, pues la exparticipante de Survivor México se cambió de casa junto a sus dos hijos fruto de su relación con el actor.

"Están viviendo en otra casa. Rodrigo se quedó en la casa donde estaban. Adianez y los niños se fueron a otra casa muy cerca de donde vivían", detalló la conductora de Ventaneando.

Asimismo, Linet añadió que Adianez y Rodrigo pese a lo sucedido mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Por su parte, en una reciente entrevista con el programa Hoy, el también productor dio a entender que su exesposa ya había dejado la casa que habitaban juntos desde hace un tiempo.

Por lo que con esta declaración, en redes sociales se ha empezado a especular que la conductora de TV podría estar viviendo con Augusto Bravo, expareja sentimental de Larisa Mendizabal y con sostuvo una relación por más de 10 años.

Y es que a esta sospecha se une el testimonio de la actriz, quien además de revelar que Adianez le fue infiel a Rodrigo, confesó que Augusto además de confesarle que le fue infiel con la conductora de TV, también le informó que dejaba la casa.

"Agusto Bravo fue mi pareja y con quien viví los últimos 11 años... a principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando... una vez que Agusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo: textual, perdóname, no te merecías esto... y se fue de la casa donde vivíamos..." dijo la actriz.

Comunicado de Larisa Mendizabal pic.twitter.com/bGFOpMLEKj — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 11, 2023

Cabe destacar que, hasta el momento el único que no se ha pronunciado al respecto sobre este tremendo escándalo ha sido Augusto Bravo, pero se cree que tampoco lo hará, aunque posiblemente pronto se dejé ver con Adianez, ya que en su vídeo además de confesar que fue infiel afirmó que se enamoró.

Mientras que Rodrigo Cachero pidió no atacarla si la ven con otra persona.

