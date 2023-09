Silverio Palacios cambia Izamal por Tijuana en ''Welcome al Norte''

¿Qué aventuras podría tener un yucateco en Tijuana? Lo podrán descubrir en el estreno de la película “Welcome al Norte” que protagoniza Silverio Palacios y se estrena hoy en cines.

La comedia se filmó el año pasado en gran parte de Izamal, y en Mérida, se realizaron varias escenas.

Palacios encarna a un yucateco, “Polito Canché”, quien, por razones que podrán descubrir en la cinta del director Gustavo Loza, se va a vivir a Tijuana.

La película comienza en Izamal, recordó el actor, quien nació en Colima y radica en Ciudad de México desde hace algunos años.

Compartió que para transformarse en yucateco, lo ayudó que anteriormente ya había viajado al Estado y antes de empezar la filmación visitó otras partes. El acento fue algo en lo que trabajó y fue asesorado por su amigo Juan de la Rosa, director y actor de teatro.

“Fue mi asesor de acento todo el tiempo, de principio a fin de la película. Nos apoyó en Izamal y en algunas escenas filmadas en Mérida”.

El actor consideró que uno de los momentos claves que vive su personaje es cuando llega a Tijuana, porque el ambiente no es propicio para conservar el acento yucateco y esto lo hace pasar momentos complicados.

El actor considera a Gustavo Losa un director destacado con importante filmografía, ya que ha hecho series y películas que han destacado.

“Me invitó a trabajar en esta película y acepté encantado porque considero que es algo diferente por contar”, consideró.

Tiempo de poner a Yucatán en el centro del cine

También abogó para que los yucatecos sean tema central de algún proyecto cinematográfico.

“Los personajes locales, las historias del Sureste, específicamente las de Yucatán, se han desaprovechado, valdría la pena tenerlo en cuenta, más ahora que son noticia por muchas cosas”.

Otro punto que el actor consideró a favor es que, entre otras cosas, como sociedad los yucatecos aportan muchos valores culturales, y destacó que Mérida sea considerada una de las ciudades más seguras del país y siempre ofrezca al turismo nacional e internacional una estancia feliz y alegre.

No podía quedar fuera de los gustos del actor la gastronomía del Estado: “Es exquisita..., y ustedes son gente fraterna, de eso de trata un poco la historia”, adelantó.

“Polito Canché” viajó a Tijuana y no necesariamente para cruzar la frontera.

''Welcome al Norte'', ya en cines

El actor comentó un poco de la historia y dijo que cruzar al extranjero no es la razón que lleva a “Polito Canché” a la frontera, más bien es el deseo de complacer a su esposa que siempre está pensando en tener una mejor condición de vida ( y no porque Izamal no se la ofrezca) e invita al público a descubrir si la decisión que tomó fue la adecuada.

Cuando “Polito” viaja a Tijuana lo hace pensando en que la ciudad es peligrosa, con narcotraficantes, “cholos” y gente que no es sociable, aunque luego descubre que es lo contrario.

“Ojalá algún día alguien se anime a patrocinar la versión ‘Welcome al Sur’”.

Palacios cuenta con 35 años de trayectoria artística. Ha trabajado en teatro, cine, series de “streaming” y más de una vez ha estado en Mérida haciendo teatro.

“Mérida cuenta con una actividad teatral muy importante, preserva su cultura, sus tradiciones, y es algo digno de reconocer”.

En ningún momento su intención es burlarse del acento yucateco, por el contrario, quiere que la gente sepa lo valioso que es.

“Es un honor que me inviten a representar un personaje originario de un lugar de donde no soy”.

El actor reiteró que hicieron una película muy bonita, en la que el protagonista es izamaleño y tiene una aventura extraordinaria al ir a vivir a un lugar que considera peligroso.

“‘Welcome al Norte’ muestra lo mucho que tienen para dar los yucatecos”.

“Vayan a verla (la película), es muy bonita y divertida, se van a sentir orgullosos de su tierra”.

Por último, pidió que si no convence su actuación como yucateco se lo hagan saber a través de sus redes sociales.— Claudia Sierra Medina