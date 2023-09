Charly López podría ir a la cárcel por fuerte delito; Ingrid Coronado exhibe la verdad (VÍDEO)

Ingrid Coronado y su exesposo, Charly López, no mantienen una buena relación y aún siguen en pleito legal por una casa que ambos compartieron mientras estuvieron juntos.

El exintegrante de Garibaldi también ha acusado públicamente a la conductora de no tener contacto con su hijo Emiliano pues afirma que ella lo alejó y sostiene que dicha propiedad es de él, pues él pagó más de la mitad. Ahora ha salido a la luz que el cantante presuntamente falsificó la firma de Ingrid para quedarse con esa casa. Esto es lo que se sabe.

Charly López podría ir a la cárcel por fuerte delito; Ingrid Coronado exhibe la verdad

¿Cuál fue el delito que cometió Charly López con Ingrid Coronado?

Fue Ventaneando quien expuso que Charly López falsificó la firma de Ingrid Coronado en varios documentos y las escrituras de dicha casa para quedarse con ella. Los conductores del programa afirmaron que dicha información les llegó personalmente a las oficinas del programa y decidieron contactar a la presentadora.

Al ser cuestionada al respecto, Ingrid reconoció que hace un año se hizo un peritaje de dicha firma y las escrituras fueron impugnadas.

"Esto fue hace un año... hace un año salió ese resultado y no me sorprendió porque yo sabía que esa firma no era mía porque yo no había firmado esos papeles", mencionó.

#IngridCoronado le pide a #CharlyLópez que le pague el 50 por ciento de la casa que compraron juntos y está a su nombre. #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/5xKciQc8VO — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 18, 2023

Ingrid Coronado señaló que no tienen ninguna intención de hacer daño a nadie con esa información y que ella no había dicho nada al respecto porque no quería que la situación cayera en lo mediático y que se convirtiera en una polémica, por lo que igual señaló que no sabe cómo llegó esa información a Ventaneando.

"Si yo les contara lo que ha sucedido en juzgados, hay muchas cosas así, han intentado por todos los medios. A mí lo que me apena mucho es que quisiera que no utilice en muchos casos a los medios".

La propiedad fue adquirida cuando ambos se casaron y aunque Charly asegura que él puso el 85% del total valor de la casa, Ingrid Coronado afirma que solo fue la mitad, por lo que ella pide que se le devuelva el 50%.

"Yo solicito que se me pague la mitad de esta casa que está a mi nombre, ¿qué es lo que sigue?, que siga el proceso, porque los procesos legales son así, largos, pero todos los procesos legales que tengo he ganado todo porque he dicho la verdad", señaló.

¿Charly López podría ir a la cárcel? Esto dice el código penal federal

De acuerdo con el programa 'Ventaneando', en el artículo 243 del Código Penal Federal, el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 370 días de multa.