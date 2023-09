''Sonido de libertad'', sin ningún fin monetario

La cartelera de cine nacional tiene en programación —en su primer fin de semana— la película “Sonido de libertad”, que, de acuerdo con sus creadores, su objetivo es “arrojar luz sobre la problemática de la trata de menores en varios países.

La película se estrenó en julio pasado en Estados Unidos logrando una más que aceptable recaudación, pese a competir con producciones gigantes de Hollywood como “Indiana Jones” y “Misión imposible”. Ha recaudado 189 millones de dólares desde su debut el 4 de julio.

Eduardo Verástegui, Alejandro Monteverde, Jim Caviezel y Tim Ballard son los creadores de “Sonido de libertad”, y aunque el tema financiero no puede quedar fuera, este equipo asegura que su satisfacción está enfocada en el mensaje que pueda transmitir el filme.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, “Sonido de libertad” batalló para conseguir una casa distribuidora, luego de que plataformas de “streaming” le cerraran las puertas.

“Siempre me dijeron que no era una temática comercial, yo sabía que era un riesgo para mí explorar esta temática, pero tenía la convicción de que no podía rechazar el llamado a exponer un tema tan importante que es la trata de infantes”, comentó Monteverde, director de la película a la agencia “El Universal”.

El filme, que ha causado impacto y generado un diálogo crucial en Estados Unidos, finalmente se estrenó en cines de México.

Las funciones de hoy en Cinépolis son las siguientes: The Harbor VIP, 17, 20, 20:45 y 22:15; La Isla, 15:40, 18:40 (español) y 21:40; Plaza Kukulcán, 12:25, 15:15, 17, 19:35, 20:20, 21 y 22; Akrópolis (Fracc. Las Américas), 18; Santa Fe Caucel, 14:05, 16:50, 19:35 y 22:20; Altabrisa, 12:20, 15:30, 18:30 y 21:30; Plaza Las Américas, 13, 15:50, 18:40 y 21:30; Sendero, 14, 16:50, 19:40 y 22:30.

La programación en Cinemex es la siguiente: Galerías, 13, 15:45, 18:30, y en español, 11, 13:50, 14:40, 19:30 y 22:20; Canek, 11, 11:35, 13:40, 14:15, 16:20, 17, 19, 19:40, 21:40 y 22:20, todas en español; Itzaes, 10:40, 13:35, 14 (subtitulada), 14:10, 17, 19, 19:35 y 21:45; Macroplaza, 11:20, 12:35, 14 (subtitulada) 15:20, 16:45, 19 (subtitulada) 20:45, 21:25 y 22:10, y Uptown, 11:40, 13, 14:30, 15:50, 17:20, 18, 18:40, 20:10, 21 y 21:30. Los horarios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Más información sobre horarios de próximos días en las páginas oficiales de ambos cines.

Entrevistados durante la premiere en Ciudad de México, en días pasados, tanto Monteverde, el director, como Eduardo Verástegui, quien funge como productor de la película, coincidieron en que el éxito alcanzado por esta producción independiente, respaldada por Angel Studios, es “irreal”.

Subrayaron que esto no podría haber sucedido sin el efecto “boca a boca” impulsado por el público, lo que refleja la importancia de atreverse a contar historias que no necesariamente se ajusten al molde comercial.

“Este problema sucede en todos lados, en todos los sectores, en el sector político, en el sector religioso, en el empresarial, en las casas sucede, está por todos lados y, si no hacemos algo ahora todos, el dolor de estos niños tarde o temprano nos va a salpicar a todos. La esperanza está en que hay mucha gente que está haciendo algo”, dijo en entrevista para El Universal Eduardo Verástegui.

La trama sigue a Tim Ballard en su misión de rescate centrada en Roberto, un padre de escasos recursos cuyos hijos son capturados después de asistir a un falso programa de talentos.

El filme ha ganado el respaldo de figuras prominentes como el papa Francisco y el psicólogo Jordan Peterson, pero también ha suscitado críticas que lo señalan como parte de una supuesta agenda política e ideológica.

“Hay ataques, son piedras que duelen, pero la audiencia salió a defendernos, a aclarar y demostrar cómo los conmovió; los ataques nos hicieron más fuertes y la audiencia se convirtió en nuestros espectaculares, cuando no teníamos presupuesto”, dijo Monteverde.

El actor Jim Caviezel no pudo estar presente en Ciudad de México debido a la huelga de actores y guionistas.— Megamedia